Lufthansa fliegt mit dem A380 nach Thailand

Auch im Winterflugplan 2019/ 2020 bedient Lufthansa die Route zwischen Frankfurt und Bangkok mit einem Airbus A380. Die Airline reagiert mit der Kapazitätserhöhung auf das hohe Fluggastaufkommen in den Wintermonaten. Foto: Lufthansa

BANGKOK: Die Lufthansa Group erweitert ihre Passagierkapazität auf der Strecke zwischen Bangkok und Frankfurt mit dem größten Passagierflugzeug der Welt, dem Airbus A380.

Die deutsche Airline ist die einzige europäische Fluggesellschaft, die Thailand mit dem A380 ansteuert. Nach Aussage der Lufthansa profitieren von dem erweiterten Service sowohl thailändische Kunden als auch internationale Besucher in Thailand, die ein einzigartiges Flugerlebnis auf Langstreckenflügen von und nach Europa suchen.

Thailand ein wichtiger Markt

Für Privilegierte: Blick in die First-Class des A380 der Lufthansa. Foto: The Nation

Gemäß Stefan Molnar, General Manager der Lufthansa Group für Thailand, die Philippinen, Vietnam und die Mekong-Region werde sich Lufthansa weiterhin sehr für Thailand engagieren. „Es ist ein sehr wichtiger Markt für uns. Im vergangenen Jahr haben wir 800.000 Passagiere auf Flügen von und nach Thailand begrüßt“, informiert Molnar. Er fügt hinzu, dass man in Bezug auf Thailand zuversichtlich sei und dass auch Auslandsreisen aus Thailand ein gutes Wachstum erfahren werden.

Derzeit bedient die Lufthansa Group Thailand mit vier Fluggesellschaften: Austrian, Swiss, Eurowings and Lufthansa. Zusammen bieten die vier Airlines ihren Kunden 31 wöchentliche Flüge zwischen Thailand und einigen der wichtigsten Städte Europas: Frankfurt, Wien, Zürich und München, dem einzigen Fünf-Sterne-Flughafen Europas. Es ist das dritte Mal in Folge seit 2017-18, dass Lufthansa im Winterflugplan 2019-20 den A380 auf der Route zwischen Frankfurt und Bangkok einsetzt und mit dem Fluggerät die Kapazität erhöht. Die Verbindung wird normalerweise mit einer Boeing 747-400 bedient.

Exklusivität in der First-Class

Neben einer Business-Class mit 78 Flachbettsitzen und einem einzigartigem Entertainment-Programm, die im gesamten Oberdeck der Maschine untergebracht sind, weist der A380 auch eine First-Class mit nur acht Sitzplätzen und Premium-Funktionen auf, die den privilegierten Passagieren noch mehr Exklusivität und Privatsphäre bietet. Als eine der weltweit führenden Fluggesellschaften bietet Lufthansa mehr als 5.200 wöchentliche Flüge an und bedient derzeit rund 200 Ziele in 74 Ländern, die von ihren Drehkreuzen in Frankfurt und München aus angeflogen werden.