Foto: The Nation

MAE HONG SON: Die anhaltenden Kämpfe zwischen dem myanmarischen Militär und den Karenni-Widerstandskräften im Kayah-Staat gegenüber Mae Hong Son haben sich nach Luftangriffen der myanmarischen Armee am Wochenende verschärft.

Eine Quelle der Karenni-Armee teilte am Sonntag (23. Juli 2023) mit, dass Karenni-Soldaten in einen Hinterhalt der myanmarischen Truppen auf ihrem Stützpunkt Takhaekong gegenüber den Unterbezirken Pang Moo und Mok Champae in Mae Hong Son geraten seien.

Foto: The Nation

Das myanmarische Militär schlug mit vier Luftangriffen mit FTC-2000G- und K-8-Flugzeugen zwischen 18.00 Uhr am Samstag und 18.00 Uhr am Sonntag zurück, sagte die Quelle und fügte hinzu, dass drei Karenni-Soldaten durch die Luftangriffe verletzt wurden.

Etwa 9.064 Karenni sind in den myanmarischen Bundesstaat Kayah geflohen und haben in der Provinz Mae Hong Son in Thailand Schutz gesucht, davon 4.473 im Bezirk Mae Sariang, 820 im Bezirk Khun Yuam und 3.771 im Bezirk Muang.