Luft im Bezirk Bang Phlat stark verschmutzt

Gesundheitsschädliche Feinstaubwerte wurden am Mittwoch im Bezirk Bang Phlat gemessen. Foto: The Nation

BANGKOK: Daten der Überwachungsstationen des Pollution Control Department (PCD) zeigten am Mittwoch, dass der Gehalt an Feinstaub in der Luft im Bezirk Bang Phlat den thailändischen Sicherheitswert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschritten hat.

Bang Phlat erreichte einen PM2,5-Wert von 53 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, der für empfindliche Menschen als gesundheitsschädlich angesehen wird. Ein Hochdruckgebiet aus dem Norden liegt über Bangkok und forciert die Luftverschmutzung. Der PM2,5-Gehalt ist laut PCD in vielen Bezirken der Hauptstadt auf über 40 mcg pro Kubikmeter Luft gestiegen. Die Weltgesundheitsorganisation hat die Sicherheitsgrenze auf 25mcg festgelegt.