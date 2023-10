BANGKOK: Das thailändische Kulturministerium bereitet die Aufnahme des Loy-Krathong-Festes im Jahr 2024 in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes vor. Mit der Maßnahme soll die Politik der Regierung zur Förderung der thailändischen Kultur und Soft Power auf globaler Ebene unterstützt werden.

Loy Krathong ist eines der beliebtesten Feste Thailands, das am Vollmond des 12. Mondmonats gefeiert wird. Dabei werden „Krathong“ – lotosförmige Flöße, die mit Kerzen, Weihrauch und Blumen geschmückt sind – zu Ehren der Wassergöttin Mae Khongkha auf Seen und Flüssen ausgesetzt. Ein Feuerwerk und traditionelle Tanzaufführungen sind ebenfalls oft Teil der Feierlichkeiten.

Die Verantwortlichen des Ministeriums und private Partner trafen sich am Mittwoch (11. Oktober 2023), um einen Plan für die Organisation der Loy Krathong-Feiern in diesem Jahr an verschiedenen Orten im ganzen Land zu erstellen. Die Staatssekretärin des Ministeriums, Yupha Taweewattanakitborvon, leitete die Sitzung.

Foto: epa/Narong Sangnak

Yupha erklärte auf der Sitzung, dass das Ministerium die von der Thailand Creative Content Agency aufgestellte Politik übernehmen werde, die darauf abzielt, die thailändische Kultur und Tradition, die die Geschichte, die Volksweisheit und den Lebensstil des Landes hervorhebt, einem weltweiten Publikum zu präsentieren, um den Tourismus und die Kreativwirtschaft anzukurbeln.

Sie führte fort, dass das Kulturministerium die Festplätze untersucht und Daten über das diesjährige Loy-Krathong-Fest sammelt, um die Aufnahme des thailändischen Festes in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) im Jahr 2024 vorzubereiten.

Foto: epa/Diego Azubel

Yupha fügte hinzu, dass eine der bekanntesten Loy Krathong-Stätten, die von zahlreichen Thais und Ausländern besucht wird, der Pier des Wat Arun Ratchawararam, auch bekannt als „Tempel der Morgenröte“, am Chao Phraya Fluss in Bangkok ist. Das Ministerium wird daher in Zusammenarbeit mit privaten Partnern, darunter Thai Beverage Plc, am Abend des 24. November 2023 sein zentrales Fest hier veranstalten.

Eine weitere interessante Loy-Krathong-Stätte in Thailand ist der Sukhothai Historical Park im Bezirk Muang in der Provinz Sukhothai, der ebenfalls zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Im Gegensatz zu anderen Provinzen wird Loy Krathong in Sukhothai, dem Geburtsort des Festes, mehrere Tage lang mit geschmückten Laternen, kulturellen Darbietungen und Feuerwerksshows gefeiert, bevor am letzten Tag das eigentliche Krathong-Schwimmfest stattfindet.