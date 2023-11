Loy Krathong soll 6,1 Mrd. Baht einbringen

Von: Björn Jahner | 19.11.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Loy Krathong, das thailändische Lichterfest, wird voraussichtlich 6,1 Milliarden Baht an Tourismuseinnahmen durch 2,04 Millionen einheimische Touristen generieren, was einem Anstieg von 5 bzw. 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, teilte die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) mit.

Loy Krathong wird in der Vollmondnacht des 12. Mondmonats gefeiert und fällt in diesem Jahr auf den 27. November, wenn die Thais geschmückte Flöße oder Krathong auf die Gewässer setzen, um Phra Mae Khongkha, der Göttin des Wassers, Respekt zu erweisen.

Das Fest wird auch mit einem Feuerwerk gefeiert, und in einigen Teilen Thailands werden auch Laternen in den Himmel steigen gelassen.

Die TAT schätzt, dass während des Festes etwa 2,04 Millionen Thais in die Provinzen reisen werden, in denen große Feierlichkeiten stattfinden, wie Bangkok, Sukhothai und Chiang Mai, was zu einer durchschnittlichen Hotelauslastung von etwa 58 Prozent führen wird.

„Die Ausgaben der Menschen werden jedoch im Vergleich zum letzten Jahr nicht drastisch steigen, da die Thais angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten immer noch vorsichtig sind, wenn es darum geht, Geld auszugeben“, sagte TAT-Gouverneur Thapanee Kiatphaibool.

Eine kürzlich durchgeführte Umfrage des Tourism Council of Thailand (TCT) ergab, dass 40 Prozent der Thailänder Loy Krathong in ihrer Heimatstadt feiern wollen, während 39 Prozent in nahegelegene Provinzen reisen wollen. Die beliebtesten Reiseziele der Befragten sind die nördliche Region, gefolgt von der zentralen Region, dem Großraum Bangkok sowie der nordöstlichen Region.

Thapanee sagte, dass die TAT vom 25. bis 27. November 2023 ein Loy-Krathong-Festival am Phadung-Krung-Kasem-Kanal in Bangkok veranstalten wird, bei dem die Förderung der Kultur der Flussufergemeinden und die Verwendung von biologisch abbaubaren Krathong zur Minimierung von Umweltschäden im Vordergrund stehen werden.

Die Tourismusbehörde wird auch Loy-Krathong-Feiern in fünf wichtigen Provinzen veranstalten, um den Tourismus anzukurbeln, nämlich in Sukhothai (18.–27. November), Tak (24.–27. November), Chiang Mai (26.–28. November), Samut Songkhram (18.–27. November) und Roi Et (26.–27. November).