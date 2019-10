Loy Krathong: Nur ein Krathong pro Familie

Zwei Kinder setzen ihre Krathong in einer Parkanlage in Bangkok ins Wasser. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Rechtzeitig zum Loy-Krathong-Fest am Montag, 11. November, appelliert die Stadtverwaltung an die Bürger, pro Familie nur ein Schiffchen (Krathong) aufs Wasser zu setzen.

So könnte der Müll, der einen Tag nach dem Fest von städtischen Mitarbeitern eingesammelt wird, stark reduziert werden. Üblich war bisher, dass zumindest die Großmutter, die Mutter und deren Kinder Krathongs aussetzten. Sowohl Feuerwerke als auch Lanna-Laternen sind an diesem Abend verboten. Zudem darf kein Alkohol auf den Festplätzen verkauft und ausgeschenkt werden. Wie in den letzten Jahren, so öffnet die Verwaltung wieder 30 öffentliche Parkanlagen bis Mitternacht. Darunter sind der Lumpini-Park und der Chatuchak-Park.