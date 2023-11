Von: Björn Jahner | 16.11.23

Foto: Foxes International Restaurant, Sky Bar And Lounge

HUA HIN: Dass Loy-Krathong-Fest gehört zu den romantischsten Feierlichkeiten des Königreichs, weshalb das sogenannte Lichterfest aus als das „Fest der Liebenden“ bekannt ist. Im Foxes International Restaurant, Sky Bar and Lounge in Hua Hin wird Loy Krathong am Montag, 27. November 2023 unter dem Motto „Eine Liebesaffäre mit Thailand“ unter freiem Sternenhimmel zelebriert.

Und zwar in der schicken Foxes-Rooftop-Bar mit einem außergewöhnlichen Buffet und stimmungsvoller Livemusik. Das kulinarische Erlebnis beginnt um 17.30 Uhr, der Teilnahmepreis beträgt 1.455 Baht pro Person.

Foto: Foxes International Restaurant, Sky Bar and Lounge

Worauf noch warten? Reservieren Sie sich gleich heute noch Ihr Dining-Erlebnis unter dem freien Sternenhimmel, Tel.: 032-805.558.

Mehr erfahren Sie unter Foxes International Restaurant, Sky Bar and Lounge auf Facebook.

Foxes International Restaurant, Sky Bar & Lounge @ Sunshine Hills Hotel & Residences, Soi Sunshine International, Wat Nikro Tharam Road, Hin Lek Fai, Hua Hin (Karte).