THAILAND: Am Montag, 27. November 2023 verwandelt sich ganz Thailand wieder in ein einzigartiges Lichtermeer. An Loy Krathong lassen die Menschen auf den Seen, Flüssen und Kanälen des Landes „krathongs“ schwimmen, kleine, aus Bananenblättern gefertigte, lotosförmige Schiffchen, die als Opfergabe für die Wassergeister mit brennenden Kerzen, glimmenden Räucherstäbchen, Blumen und kleinen Münzen bestückt sind.

Immer in der Vollmondnacht des zwölften Mondmonats in der zwölften Vollmondnacht des thailändischen Lunisolarkalenders wird im Königreich Loy Krathong gefeiert, in diesem Jahr am 27. November. Fester Bestandteil des Festes ist das Schwimmenlassen von lotusförmigen Schiffchen aus Bananenblättern („krathong“), mit denen die Flussgöttin Mae Khongkha geehrt und um Verzeihung gebeten wird. Man sagt, dass Sünden und Unheil in den mit brennenden Kerzen, Räucherstäbchen und Blumen geschmückten Schiffchen davongeschwemmt werden.

Mit den krathongs schwimmen Sünden und Unheil davon, so der Volksglaube. Das Lichterfest wird im ganzen Land gefeiert, traditionelle Trachten gehören dazu. Foto: SHUTTER DIN / Adobe Stock

Das Königreich ist bekannt für seine einzigartigen Feste, wie das feuchtfröhliche Neujahrsfest Songkran, das jedes Jahr im April gefeiert wird. Am Montag, 27. November 2023 findet mit Loy Krathong ein weiteres wichtiges Fest in Thailand statt. Loy Krathong gilt als eines der schönsten und farbenprächtigsten Feste des Landes, bei dem sich natürliche oder künstlich geschaffene Wasserreservoire in herrliche Lichtermeere verwandeln.

Thais danken der Wassergöttin

Der Name des Festes lässt sich mit „Schiffchen schwimmen lassen“ übersetzen. Denn „loy“ bedeutet „schwimmen“ oder „schweben“, und der Begriff „krathong“ beschreibt das aus Bananenblättern geformtes Schiffchen. Das Fest stammt vermutlich aus dem indischen Hinduismus und wurde im 14. Jahrhundert in Thailand eingeführt.

Mit Loy Krathong wird die Wassergöttin Mae Khongkha geehrt. Die Thais danken der Göttin, dass sie ihnen Wasser spendet. Ein besonders in den Tropen kostbares Gut, das das Alltagsleben der Menschen bestimmt. Man braucht es zum Trinken, Bestellen der Felder und für den Fischfang. Neben der Danksagung wird Mae Khongkha auch um Verzeihung gebeten: für den übermäßigen Verbrauch und die Verschmutzung des Wassers.

Auch das Fest der Liebenden

Sobald die Sonne untergeht, versammeln sich die Menschen, viele von ihnen in traditionelle Trachten gekleidet, am Loy-Krathong-Tag an den Seen, Flüssen und Kanälen des Landes sowie in den Küstenregionen auch am Meer, um ihren krathong ins Wasser zu setzen und mit einem leichten Stoß auf die Reise zu schicken. Zuvor werden die lotosförmigen Schiffchen mit Räucherstäbchen, flackernden Kerzen, Geld und manchmal sogar einem Wunschzettel bestückt. Traditionell vertraut man seinem krathong geheime Wünsche an, damit alte Sünden und Unheil mit dem Schiffchen davongeschwemmt werden, um das Danach mit neuen, guten Vorsätzen zu beginnen. Liebespaare setzen ihren krathong gerne gemeinsam ins Wasser, in der Hoffnung, die ewige Liebe zu erreichen. Sie schauen dem Schiffchen solange hinterher, bis sie es in der Ferne des Lichtermeeres aus den Augen verlieren. Denn ein thailändisches Sprichwort sagt: „Je länger man das flackernde Kerzenlicht sehen kann, umso glücklicher wird das nächste Jahr werden.“

In Phrae in der Nordregion von Thailand wird jedes Jahr an Loy Krathong ein stimmungsvolles Laternenfest gefeiert. Foto: pomphotothailand / Adobe Stock

Die Wiege des Lichterfests

Seinen Ursprung hat das Fest im Sukhothai Historical Park, wo von Samstag, 18. November bis Montag, 27. November 2023 wieder ein zehntägiges Lichterfest veranstaltet wird. Die Feierlichkeiten finden im Herzen der mehr als 700 Jahre alten Ruinen des UNESCO-Weltkulturerbes statt und sollen die Höhepunkte der thailändischen Geschichte, die althergebrachten Traditionen, die kulturellen Werte sowie die Kunst und Kultur des alten Sukhothai-Volkes in der ganzen Welt bekanntmachen. Ein Besuchermagnet ist der mittelalterliche Markt aus der Sukhothai-Periode (13. und 14. Jh.), auf dem regionale Spezialitäten sowie viele Speisen und Getränke erhältlich sind. Der Festivalhöhepunkt ist die grandiose Klang- und Lichtshow, die die spannende Geschichte Sukhothais erzählt und an allen Veranstaltungstagen um 19.00 Uhr beginnt. Am Loy-Krathong-Tag am Montag, 27. November 2023 werden zwei Shows ausgerichtet: um 19.00 und 20.30 Uhr. Abgerundet werden die Feierlichkeiten mit unterhaltsamen Bühnenaufführungen, Schönheitswettbewerben und vielen weiteren Aktivitäten. Eintrittskarten sind online unter thaiticketmajor.com erhältlich.

In Sukhothai hat das Loy-Krathong-Fest seinen Ursprung. Im Geschichtspark wird es gleich 10 Tage lang mit atemberaubenden Lichtshows in den Ruinen gefeiert. Foto: Thinapob / Adobe Stock

Loy-Krathong-Festivals in Thailand

Lamphun: „Khom Saen Duang Mueang Lamphun“, Wat Phra That Haripunchai. 1.–27. Nov.: Khom- (Laternen) und Blumengarten. 18. Nov.: Loy-Krathong-Aktivitäten und Eröffnung des Blumengartens. 25. Nov.: Lanna- und internationale Khom-Prozession.

Mae Hong Son: „Loy Krathong Sawan”, 23.–27. Nov., Wat Phra That Doi Kongmu.

Phrae: Loy Krathong und Kerzenfest. 25.–27. Nov.: Wat Chom Sawan. 27. Nov.: Kad Sam Wai.

An Loy Krathong zieht es die Einwohner Bangkoks zumeist an den Chao Phraya, Wat Arun ist ein beliebtes Ziel. Foto: Patrick Foto / Adobe Stock

Khon Kaen: Si Than Festival „Bun Somma Nak“, 25.–27. Nov., Si-Than-See, Khon Kaen University.

Chiang Mai: „Yi Peng Festival“, 26.–28. Nov. in der Altstadt von Chiang Mai.

Roi Et: „Somma Nam Khuen Peng Seng Prathip Mueang Roi Et“, 26.–27. Nov., Somdet-Phra-Srinagarindra-Park (Bueng Planchai).

Sakon Nakhon: „Loy Phra Prathip Royal Krathong Festival“, 27. Nov., Nong Han Lake.

Pattaya: „Pattaya Loy Krathong Festival”mit großer Marktmeile und Konzerten auf der Pattaya Beach Road, 27. Nov., Pattaya Beach (Pattaya Klang). Ein wunderschönes traditionelles Loy-Krathong-Fest kann man im Wat Nong Yai an der Sukhumvit Road in Naklua erleben (schräg gegenüber Bangkok Hospital Pattaya).

Koh Samui: „Samui Loy Krathong Festival“, 27. Nov., Wat Khongkharam und Chaweng Lake.

Bangkok: „Bangkok Loy Krathong-Festival“. 24. Nov.–3. Dez.: Yodpiman Flower Market und Khlong Phadung Krung Kasem. 27. Nov.: Rama VIII Bridge und Wat Arun.

Krabi: „Krabi Loy Krathong Festival“, 27. Nov., Ao Nang und Thara Park Krabi.

Samut Songkhram: „Loy Krathong Kab Kluai Mueang Mae Klong“, 18–27 Nov., Wat Phummarin Kudi Thong und King Rama II Memorial Park.

Ayutthaya: „Ayutthaya Loy Krathong Festival“. 26.–27. Nov.: Wat Sam Ruan. 27. Nov.: Phu Khao Thong Reservoir.