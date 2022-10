BANGKOK: Nach Aussage der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) wird das diesjährige Loy-Krathong-Fest in sechs Provinzen des Landes besonders spektakulär, wo den Besuchern viele kulturelle Aktivitäten, Aufführungen und Shopping-Schnäppchen geboten werden.

Die offiziellen Loy-Krathong-Festivals der TAT finden in nachfolgenden Provinzen statt:

Bangkok: Sonntag, 6. November bis Dienstag, 8. November 2022, Santichaiprakarn Park, Phra Nakhon. Sukhothai: Samstag, 29. Oktober bis Dienstag, 8. November 2022, Sukhothai Historical Park, Bezirk Mueang. Tak: Samstag, 5. November bis Dienstag, 8. November 2022, Rim Sai Than Lan Krathong Sai, nahe der Rattanakosin Memorial Bridge, Bezirk Mueang. Chiang Mai: Montag, 7. November bis Mittwoch, 9. November 2022, Chiang Mai Old City Moat und Chiang Mai Municipality, Bezirk Mueang Chiang Mai. Roi-Et: Montag, 7. November bis Dienstag, 8. November 2022, Somdet Phra Srinagarindra Park und Phlan Chai See, Bezirk Mueang. Samut Songkhram: Samstag, 5. November bis Dienstag, 8. November 2022, König-Rama-II-Gedenkpark und Wat Phummarin Kudi Thong, Bezirk Amphawa.

Loy Krathong, auch bekannt als das „Lichterfest“, wird in ganz Thailand und den umliegenden Ländern am Vollmond des 12. Monats des Mondkalenders gefeiert. In diesem Jahr fällt das Datum auf Dienstag, 8. November 2022. Gläubige Buddhisten „schwimmen“ an diesem Tag ihre Sünden weg und bitten die Göttin des Wassers, Phra Mae Khongkha, um Segen.

„Dies gibt den Touristen auch die Möglichkeit, die kulturellen Traditionen der einzelnen Provinzen zu erleben“, erklärte die TAT am Montag. In einer Pressemitteilung.

Weitere Informationen erhalten Sie beim TAT-Kontaktzentrum unter der Telefonnummer 1672 oder unter www.thailandfestival.org.