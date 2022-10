NONTHABURI: Am Montag, 7. November und Dienstag, 8. November 2022 (Loy Krathong) wird am See vor dem Messezentrum Impact Muang Thong Thani in Bangkoks Nachbarprovinz Nonthaburi ein funkelndes Loy-Krathong-Spektakel veranstaltet.

Nach Aussage des Veranstalters wird auf dem See ein spezieller Steg errichtet, von dem aus die Menschen ihre Krathongs ins Wasser setzen können, die dann in Richtung der acht Meter hohen gelben Ente in der Seemitte treiben werden.

Außerdem gibt es ein Konzert, Open-Air-Kino und mehr als 30 Stände, an denen Souvenirs und Thai-Food verkauft werden.

Vorgesehen ist darüber hinaus ein Bereich, in dem Studenten ihre Kunstwerke ausstellen und verkaufen können. Sie fügte hinzu, dass mehr als 1.300 Krathongs aus Brot, Blumen, Maishülsen und anderen umweltfreundlichen Materialien zum Preis von 100 Baht pro Stück zum Verkauf stehen werden.

Das Loy-Krathong-Fest, das in der Vollmondnacht des 12. Monats des Mondkalenders gefeiert wird, fällt dieses Jahr auf den 8. November. Thais lassen dann ihre Krathongs mit Kerzen, Weihrauch, Blumen und Geld als Opfergabe für die Wassergöttin in den Gewässern des Landes schwimmen. Viele glauben, dass mit den Krathongs auch ihre Sünden davonschwimmen.