Eine Tafel informiert über die Geschichte des Khlong Ong Ang. Foto: The Nation

BANGKOK: Gouverneur Aswin Kwanmuang lädt während des Festivals Loy Krathong am 29. und 31. Oktober zum Besuch des Kanals Ong Ang ein.

In einem Facebook-Posting schreibt er, der Khlong Ong Ang werde dank der Menschen, die in der Nähe des Kanals leben, und der freiwilligen Mitarbeit von Künstlern zu einer neuen kulturellen Attraktion Bangkoks. Die Stadtverwaltung werde die offiziellen Loy-Krathong-Veranstaltungen vom 29. bis 31. Oktober am Ong-Ang-Kanal abhalten, um die Tradition fortzusetzen und den Tourismus zu fördern. Der Gouverneur fügte hinzu, Ong Ang werde jeden Freitag, Samstag und Sonntag eine Walking Street werden.