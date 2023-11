Loy Krathong: Aktivisten fordern Laternen-Verzicht

BANGKOK: In den sozialen Medien werden Stimmen laut, die dafür plädieren, während des Loi-Krathong-Festes am 27. November dieses Jahres auf Wasserlaternen bzw. „krathongs“ zu verzichten.

Mit dem Ziel, Abfall und Umweltschäden zu reduzieren, teilen prominente soziale Umweltseiten die Botschaft aktiv aus verschiedenen Perspektiven.

„Monsoongarbage Thailand“ zum Beispiel fordert die Abschaffung des Aussetzens von Wasserlaternen auf Gewässern, wie es seit langem Tradition ist und auch Touristen anzieht.

Die Haltung der Aktivisten ist klar: „Stornieren Sie das Aussetzen von Wasserlaternen, und wenn eine Reduzierung nicht möglich ist, lassen Sie sie nicht mehr in offenen Gewässern schwimmen.“

Sie weisen darauf hin, dass das Aussetzen der oft aus Plastik bestehenden schwimmenden Laternen in unbewirtschafteten Gewässern zu erheblichen Umweltschäden führt, einschließlich Müll und Metallabfälle an Stränden und Kanälen.

Die Tradition sollte eingestellt werden, „solange es kein gut verwaltetes System gibt“, argumentieren die Aktivisten. „Dies ist keine Entschuldigung an die Göttin des Wassers; es geht darum, das Meer und die Flüsse zu töten. Der Mensch ist ein seltsames Geschöpf. Wir verehren das Unsichtbare und schaden gleichzeitig der sichtbaren Natur.“

Die Seite „Environman“ liefert eine prägnante und praktische Botschaft für den 27. November: „Abfall reduzieren, auf Laternen verzichten.“ Was soll man stattdessen schweben lassen, fragen sie und bieten umweltfreundliche Alternativen an, wie z. B. das Schwebenlassen von Laternen in geschlossenen Räumen, das Zurückholen von Laternen nach dem Gebrauch, die Verwendung von Eislaternen, das Minimieren von Dekorationen, das Schwebenlassen einer einzelnen Laterne mit einer Gruppe, das Weglassen von Schaumstoff- und Essenslaternen, das Vermeiden von Himmelslaternen und die Entscheidung, Laternen online „schweben“ zu lassen.

Die Seite „Trash Mission Thai Mueang“ wirbt für einen verantwortungsvollen Umgang mit Laternen und fordert die Menschen auf, die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten, indem sie keine Laternen im Meer schwimmen lassen. Sie schlagen vor, das Aussetzen von Laternen auf geschlossene Räume zu beschränken, um den Abfall einzudämmen, umweltfreundliche Laternen zu bauen, keine Materialien zu verwenden, die für das Leben im Wasser schädlich sind, und dafür zu sorgen, dass bei Laternenveranstaltungen kein Abfall zurückbleibt.

Eine wachsende Zahl junger Menschen unterstützt den Ansatz „keine Laternen in offenen Bereichen“. Sie sind der Meinung, dass es zwar wichtig ist, der Göttin des Wassers Respekt zu zollen, dies aber ohne Schädigung der Wasserquellen und der Umwelt geschehen sollte.

Nach dem alljährlichen Laternenfest sieht man häufig zahlreiche weggeworfene Laternen in offenen Gewässern treiben. Trotz der Bemühungen der Behörden, die Abfälle jedes Jahr einzusammeln, verunreinigen einige der schwimmenden Laternen die Umwelt und stellen eine Gefahr für Wasserlebewesen dar.

Nach Angaben des Umweltministeriums, des Wasserwirtschaftsamtes und des Landratsamtes wurden in den vergangenen sechs Jahren im Großraum Bangkok folgende Mengen an Laternenabfällen eingesammelt:

2017: 811.945 gesammelte Laternen

2018: 841.327 gesammelte Laternen

2019: 502.024 eingesammelte Laternen

2020: 492.537 gesammelte Laternen

2021: 403.235 gesammelte Laternen

2022: 572.602 gesammelte Laternen

Im Jahr 2022 wurden 24.516 Schaumstofflaternen gefunden, was einem Anstieg von 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr (3,5 Prozent) entspricht.