Von: Redaktion DER FARANG | 11.09.23

HAMBURG: Die achte Staffel der Reality-Reihe «Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe» auf RTLzwei startet am Montag um 20.15 Uhr und hat einige Neuerungen zu bieten. Moderatorin Sylvie Meis zeigt sich im Vorfeld euphorisch: «Es ist die Königsklasse des Dating. Ich war immer Fan und nehme es als große Ehre, mitmachen zu dürfen», schwärmt die blonde 45-Jährige, die seit der sechsten Staffel dabei ist, im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Meis weiter: «Das feiere ich auch, weil ich jetzt besser weiß, was hinter den Kulissen alles abgeht. Alle sind wie eine große Familie, machen die Show mit ganz viel Liebe. Es geht ja auch um die große Liebe, sexy Singles und alle Abenteuer, die dann zu sehen sind.»

Die Erfolgsstory der Dating-Show, die auf ein britisches Format zurückgeht, begann 2017. Eine Gruppe von Kandidaten, hier «Islander» genannt, lebt isoliert von der Außenwelt in einer Villa unter Palmen – sowie unter ständiger Beobachtung von Videokameras. Um in der Villa, die sich zunächst auf Mallorca und dann auf Teneriffa befand, bleiben zu können, müssen sich die Singles mit einem anderen Insulaner verbandeln - ob aus Liebe, Freundschaft oder Berechnung.

Zudem haben sie alle Spiele und Wettbewerbe zu bestehen - können aber auch durch Zuschauer-Votings via Smartphone-App vertrieben werden. Das am Ende verbleibende Paar erhält 50.000 Euro Gewinnprämie - dieses Pärchen muss sogar zusammen in einem Bett schlafen.

In der neuen Staffel - das hat die Moderatorin der dpa in Hamburg schon mal verraten - ging es für den Dreh nach Griechenland. Und noch mit weiteren Neuigkeiten wartet die achte «Love Island»-Sendefolge auf. Erstmals wird der Montags-Termin live ausgestrahlt.

Dienstags bis freitags sowie sonntags geht es dann wie gewohnt um 22.15 Uhr weiter. Zudem soll die App noch mehr Möglichkeiten der Interaktion des Publikums mit den Teilnehmern bieten – wobei dieses weitere Werbeeinspielungen in Kauf nehmen muss. Ferner soll laut RTLzwei-Mitteilung Nachwuchs aus prominentem Haus auf die Insel reisen und nach einem Partner oder einer Partnerin suchen. Auch ein «ganz besonderes Geschwisterpaar» hat der Sender diesmal angekündigt.

Nicht zuletzt steht Meis in der Montags-Livesendung mit Oli.P ein Co-Gastgeber zu Seite. Der Entertainer, Musiker und Schauspieler (45, «Gute Zeiten, schlechte Zeiten») wird auch Meinungen und Fragen der Zuschauer kommentieren und beantworten.

Was macht der gebürtigen Niederländerin Meis, die von 2005 bis 2013 mit dem früheren HSV-Star Rafael van der Vaart (40) verheiratet war und in diesem Jahr ihr zweites Ehe-Aus bekannt gegeben hat, bei ihrer Arbeit für das Format eigentlich am allermeisten Spaß? «Mir persönlich gefällt vor allem, vor Ort ein kleines Teil zu sein in einem Riesenteam», frohlockt die Medienfrau. «Alles kommt zusammen in dem Moment, in dem man in die Villa reinmarschiert – der glamouröse, tolle Auftritt, bei dem sich alles um Flirten und Liebe dreht.»

Hält sie es für möglich, dass das Publikum von dem Format einmal genug haben könnte? «Einen Übersättigungspunkt kann ich mir schon vorstellen», antwortet die Moderatorin, «aber wir sind ja das Originalformat – es hat mit uns angefangen. Mittlerweile sind wir ikonisch. Da müssen die anderen erst einmal hinkommen.»