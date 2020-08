Bangkok Airways hat ihre Lounges am Suvarnabhumi International Airport und am Samui International Airport wiedereröffnet. Foto: Bangkok Airways

BANGKOK/KOH SAMUI: Bangkok Airways hat ihre Boutique Lounges am internationalen Flughafen Suvarna­bhumi in Bangkok und am Koh Samui International Airport nach der Corona-Pause wiedereröffnet.

Die Boutique Lounge und Blue Ribbon Club Lounge am Suvarnabhumi International Airport haben täglich von 06.00 bis 16.00 Uhr geöffnet; der Courtesy Corner und Blue Ribbon Club Lounge am Samui International Airport von 08.00 bis 18.00 Uhr. Alle weiteren Lounges von Bangkok Airways auf anderen Flughäfen im Land bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Auskunft erhält man unter der Kurzwahl 1771 und unter der Rufnummer 02-270.6699. Mehr unter www.bangkokair.com.