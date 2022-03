Von: dpa | 27.03.22

BANGKOK: Thailands vibrierende Hauptstadt Bangkok wird immer grüner: Vor wenigen Wochen hat im Bezirk Khlong Toei eine neue Parklandschaft die Pforten geöffnet – der Benjakitti Forest Park. In den vergangenen Jahren wurde hier ein ganzes Ökosystem mit Lotus-Teichen, Tausenden Bäumen und viel Sumpfland erschaffen, durch das Besucher über asphaltierte Wege radeln oder mittels Skywalks spazieren können. „Modern, minimalistisch und naturalis­tisch, so beschrieb die Zeitung „Khaosod“ die jüngste Attraktion der Stadt.

Größter Park der Mega-City

Libellen und Schmetterlinge fliegen umher, auch Wasservögel haben sich bereits niedergelassen. Viele Setzlinge müssen erst noch wachsen und sollen den Park mit den Jahren zu einem urbanen Mekka für verschiedenste Tierarten machen. Denn obwohl überall am Horizont markante Wolkenkratzer glitzern und einige Hauptverkehrsadern nicht weit entfernt liegen, ist vom üblichen Großstadtlärm nichts zu hören.

Die seit 2016 geplante Erweiterung des ursprünglichen, 2004 geöffneten Benjakitti-Parks mit seinem markanten See steht auf einem früheren Gelände der Tobacco Authority of Thailand. Sie soll in Zukunft nicht nur für bessere Luft in der Betonwüste sorgen, sondern in der Regenzeit auch Wasser auffangen. Kosten des Projekts: 652 Millionen Thai Baht (18 Millionen Euro).

Mit einer Gesamtfläche von 72 Hektar handelt es sich nun um den größten Park der Mega-City. Zuvor galt der berühmte Lumphini-Park mit seinen rund 57 Hektar als grüne Lunge der Stadt.

Beide Parks sind seit Jahrzehnten durch einen 1,3 Kilometer langen, in einigen Metern Höhe gebauten Fußweg verbunden. Diese so genannte „Green Mile“ (Grüne Meile) wird nun ebenfalls generalüberholt und neu designt, um den Bürgern einen weiteren Erholungsraum zu schenken (siehe unten). Voraussichtlich am 12. August – zum 90. Geburtstag der beliebten Königinmutter Sirikit – soll der Benjakitti Forest Park auch offiziell eingeweiht werden.

Renovierung der „Green Mile“

Die Bangkok Metropolitan Administration (BMA) hat mit den Renovierungsarbeiten an der 20 Jahre alten „Green Mile“ begonnen, ein aufgeständert verlaufender Gehweg, der die beiden Parks Lumphini und Benjakitti im Stadtteil Khlong Toei verbindet.

Nach 20 Jahren wird die „Green Mile“ aufwendig renoviert. Sie verbindet die Parks Lumphini und Benjakitti. Foto: The Nation

Gegenüber der Presse teilte die BMA mit, dass die Renovierungsarbeiten am 1. März dieses Jahres aufgenommen wurden und voraussichtlich bis Ende September 2022 abgeschlossen sein werden. Mit einem Architektenentwurf informierte die BMA auch, wie das Bauwerk nach seiner Fertigstellung aussehen wird.

Der Entwurf umfasst u.a. neue Fuß- und Radwege sowie viele zusätzliche Grünflächen. Die Arbeiten beginnen am Khlong Phaisingto an der Ratchadaphisek Road und erstrecken sich 1,6 Kilometer bis zur Sarasin-Kreuzung an der Wireless Road in der Nähe des Lumphini-Parks. Neben neuen Rad- und Fußwegen wird die renovierte „Grüne Brücke“ auch verschiedene Mehrzweckbereiche umfassen, in denen Menschen aller Altersgruppen Aktivitäten im Freien nachgehen können, z. B. Sport treiben, Musizieren oder Sehenswürdigkeiten im Herzen der Stadt besichtigen.

Nach Aussage der BMA sind gleich mehrere namhafte Architektur- und Designbüros an dem Projekt beteiligt, darunter UddC-CEUS, Lighting Research and Innovation Centre, Atom Design, Landscape Collaboration, Qbic Engineers and Architects und Thaitharm.

Mit der modernisierten Brücke werde die Parks Lumphini und Benjakitti zum thailändischen Pendant zum Central Park in New York City (USA) entwickelt, verspricht die BMA.

Björn Jahner