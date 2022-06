Von: Björn Jahner | 06.06.22

NAKHON RATCHASIMA: Lotterieverkäufer in Nakhon Ratchasima und Uthai Thani haben sich über schwindende Umsätze beklagt, nachdem der staatliche Online-Lotterieservice gestartet wurde und ihre Kunden abgeworben hat.

Verkäufer, die an ihren Ständen Lotteriescheine verkaufen, berichten, dass die Verkäufe seit dem Start des staatlichen Online-Lotterieverkaufs in der vergangenen Woche, bei dem die Lose zum legalen Preis von 80 Baht pro Stück verkauft werden, eingebrochen sind. Im Zentrum von Nakhon Ratchasima haben sich die Kunden um die Lotteriestände an der Chomphol Road, einem der größten Lotterieverkaufsorte der Provinz, sichtlich gelichtet. Einige Verkäufer verkauften am Samstag (4. Juni 2022) kaum ein Los.

Die Kunden sind dazu übergegangen, die Lose online zu kaufen, da dies billiger und bequemer ist. Suphiab Aosanthia, 67, eine Lotterieverkäuferin in der Chomphol Road, sagte, dass die Stände normalerweise voll mit Kunden sind, besonders zu Beginn und in der Mitte eines jeden Monats, den beiden Lottoziehungen.

Sie erzählte Reportern, dass vor der Einführung der Online-Lotterie viele Kunden ein paar Tage vor einer Ziehung kamen, um nach ihren Lieblingszahlen zu suchen. Sie vermeiden es, zu kurz vor der Ziehung nach den Zahlen zu suchen, da sie befürchten, dass die Zahlen bereits vergeben sein könnten.

„Jetzt ist es hier ganz still geworden. So ruhig war es noch nie. Ehrlich gesagt machen sich die Verkäufer Sorgen, dass wir vielleicht kein einziges Ticket mehr verkaufen“, beklagte Khun Suphiab.

Wenn die Verkaufsflaute länger anhält, muss sie die Lose möglicherweise mit einem hohen Preisnachlass verkaufen. „Ich muss sie vielleicht für 50 bis 60 Baht pro Los anbieten. Das ist besser als gar nichts zu bekommen“, fügte sie hinzu. Sie forderte die Regierung auf, den Online-Lotterieverkauf zu stoppen, da er die Verkäufer in arge Bedrängnis bringe.

Im Bezirk Thap Than in Uthai Thani überlegten die Verkäufer vor dem Wat Nong Kadee Nok im Tambon Nong Yai Ta, wie viele Lotterielose sie für die nächste Ziehung an ihren Ständen verkaufen würden. Die Verkäufer waren sich einig, dass die Stände von Kunden überschwemmt werden können, die auch den Tempel besichtigen wollen. Vielen Kunden mache es nichts aus, mehr als 80 Baht zu bezahlen, sagten sie. Nachdem die Online-Lotterie eröffnet wurde, bekamen die Verkäufer die Auswirkungen zu spüren.

Bis Samstagmittag waren 4.080.643 Online-Lose von 983.296 Käufern erworben worden.