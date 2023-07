Von: Björn Jahner | 01.07.23

CHIANG MAI: In der Nord-Metropole Chiang Mai herrscht eine große Nachfrage nach Lottozahlen, da die Einheimischen kurz vor der Ziehung am Samstag (1. Juli 2023) nach Glückszahlen suchen.

Dieser Ansturm wurde am Donnerstag um 09.00 Uhr morgens an verschiedenen Orten der Stadt beobachtet, darunter Märkte, Verkehrsknotenpunkte, Hauptstraßen und wichtige Orte wie das Chiang Mai Gate und Nong Hoy. Der Preis für ein einzelnes Lotterielos lag bei 100 Baht, und die Preise für Sammellose lagen zwischen 110 und 120 Baht.

Die Anziehungskraft der heißen Zahlen war offensichtlich, denn ein ständiger Strom von Menschen kaufte sie an den verschiedenen Ständen. Eine Lotterieverkäuferin erklärte, dass die hohen Lospreise die Menschen nicht vom Kauf abhielten. Sie wies darauf hin, dass ein Losgroßhändler die Lose zu überhöhten Preisen von 90 bis 96 Baht an die Lotteriehändler verkaufe. In der Folge erhöhten die Verkäufer den Lospreis auf 110 oder 120 Baht. Die beliebtesten Nummern in dieser Zeit waren: 10, 28, 70, 71, 95, 00, 04, 65, 66, 79 und 97.

Die Verkäuferin enthüllte noch weitere Zahlen, die in Verbindung mit dem 30. Premierminister, Pita Limjaroenrat, geboren am 5. September 1970, in Frage kommen. Im Alter von 42 bis 43 Jahren wurden die Zahlen 05, 23, 42, 43, 59, 523 und 376 als Glückszahlen projiziert. Darüber hinaus war der Tag des Regierungswechsels am 24. Juni 1932, der sich zum 91. Mal jährte, eine weitere Quelle für potenzielle Glückszahlen.

Der berühmteste Dichter der thailändischen Literatur, Sunthorn Phu, der am 26. Juni 1786 geboren wurde und 1855 im Alter von 69 Jahren verstarb, lieferte ebenfalls Zahlen für Lotterieanwärter. Insbesondere das Alter zum Zeitpunkt seines Todes, 69 Jahre, sowie die seit seinem Tod verstrichene Zeit, 31 Jahre, waren in Lottokreisen bekannt.

Khun Ploypairin, eine örtliche Wahrsagerin und Lottozahlenanalystin mahnte zur Vorsicht bei der Ziehung am 1. Juli, einem Samstag: „Die Partnerzahl für diesen Tag ist die 7, die Freundschaftszahlen sind 8 und 9. Achten Sie auf die Doppelzahlen. Nach meinen Berechnungen sind die zweistelligen Zahlen für diesen Zeitraum 25, 79, 87, 85, 18, 76, 65, 68 und 71. Zu den dreistelligen Zahlen gehören 186, 711, 118, 855, 668, 885, 715, 178, 651, 587 und 678. Viel Glück für alle.“