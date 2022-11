Von: Björn Jahner | 28.11.22

Foto: The Nation

LOPBURI: Tausende Affen schlugen sich am Sonntag in Lopburi in der Zentralregion von Thailand ihre Bäuche bei einem großen Obstbuffet voll.

Bei dem alljährlich Ende November stattfindenden Affenfest serviert die Stadt den Tieren am Affentempel Prong Sam Yot Tonnen von Obst und Süßigkeiten. Die Javaneraffen, auch Langschwanzmakaken genannt, die zu Tausenden die Stadt bevölkern, bringen Touristen nach Lopburi. Mit dem Fest soll ihnen dafür gedankt werden. Den Rest des Jahres sehen viele Bewohner die Affen allerdings als Plage – die Tiere zerstören Autos, Fenster und Stromleitungen.