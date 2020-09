Von: Björn Jahner | 06.09.20



BANGKOK: Die „Black Cabs“ sind aus dem Londoner Stadtbild nicht wegzudenken. Seit Kurzem rollen die Kult-Taxis auch durch Bangkok, jedoch in tiefdunklem Königsblau statt Nachtschwarz.

Möglich machts die Zusammenarbeit zwischen dem Einkaufszentren-Betreiber The Mall Group und Asia Cab, Hersteller der klobigen, aber knuffigen Mietkutsche und Betreiber des Unternehmens Cabb Brand Public Taxis. Im Rahmen eines Pilotprogramms wurden 30 der an Londoner Taxis angelehnten Fahrzeuge vor den sieben Einkaufszentren von The Mall Group stationiert, zu denen u.a. Emporium, EmQuartier sowie The Mall Ramkhamhaeng und Bang Kapi gehören. Kunden können die Taxis an Schaltern jeweils im Erdgeschoss der Shopping Malls buchen.



Laut CEO Somsak Dararattanarojna werden alle Cabb-Taxis im Umland von Bangkok in Thailand produziert und weisen klassische Designelemente der Londoner TX4-Taxis auf. Das AS4-Modell von Asia Cab verfügt über einen vom Fahrerstand abgetrennten Fahrgastraum und zwei separate Klimasys­teme, kommuniziert wird über eine Gegensprechanlage. Zudem ist es rollstuhlgängig sowie mit fünf Ledersitzen, vielen Haltegriffen, Videoüberwachung des Fahrzeuginnenraums, SOS-Notfalltaste und GPS-Technik ausgestattet. Während des Transfers stehen den Fahrgäs­ten USB-Ladestationen und Wi-Fi kostenlos zur Verfügung.



Doch Komfort hat seinen Preis: Die Startgebühr beträgt 60 Baht, die Kilometerpauschale je nach Tageszeit sechs bis acht Baht. Bei Fahrten zu Flughäfen kommt ein Zuschlag von 50 Baht hinzu. Akzeptiert werden nur bargeldlose Zahlungen. Buchungen werden unter der Rufnummer 02-026.8888 entgegengenommen, geplant ist die Lancierung einer App. Mehr auf Facebook.