Londoner Polizei sprengt verdächtiges Paket an US-Botschaft

LONDON: Londoner Ermittler gehen einem verdächtigen Paket in der Nähe der US-Botschaft nach. Dann geben sie ein Update.

An der US-Botschaft in London hat ein verdächtiges Paket einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Ermittler sprengten den Gegenstand. Erste Hinweise deuteten darauf hin, dass es sich um einen Scherz gehandelt habe, teilte die Metropolitan Police auf der Plattform X mit. Die Botschaft nahm ihren Betrieb wieder auf.

Die Polizei hatte zuvor mitgeteilt, ihnen seien Spekulationen im Internet über einen Vorfall in der Nähe der Botschaft in Nine Elms bekannt. Bei einem lauten Knall, den man gehört habe, habe es sich um die kontrollierte Sprengung gehandelt.

Einige Absperrungen würden vorerst bleiben, der Großteil der Einsatzkräfte werde aber abgezogen, teilten die Ermittler mit. Man werde den Fall untersuchen. Die Botschaft schrieb auf X, sie habe ihren Betrieb wieder aufgenommen, öffentliche Termine etwa für Visa- und Passangelegenheiten an dem Tag würden allerdings verschoben.