London: Neue Gespräche über Handelspakt nächste Woche möglich

LONDON: Die Verhandlungen über einen Handelspakt zwischen London und Brüssel könnten möglicherweise schneller fortgesetzt werden als gedacht. «Derzeit gibt es die Aussicht auf Gespräche in der kommenden Woche, wenn beide Seiten der Meinung sind, dass sie weitergehen sollten», bestätigte ein britischer Regierungssprecher am Donnerstag der Deutschen-Presse-Agentur in London. Damit würden die EU und Großbritannien zusätzliche Zeit für Gespräche gewinnen.

Die nächste reguläre Verhandlungsrunde ist erst für Ende September geplant. Eine Einigung müsste aber noch im Oktober erzielt werden, damit der Handelspakt noch vor dem Ende der Brexit-Übergangsphase rechtzeitig ratifiziert werden kann.

Zwar ist Großbritannien Ende Januar formell schon aus der EU ausgetreten, tatsächlich haben sich die Regeln aber noch nicht geändert. Ab kommenden Jahr droht ohne einen Handelspakt ein harter Bruch mit Zöllen, unterbrochenen Lieferketten und anderen Hürden.

Die Chef-Unterhändler Michel Barnier und David Frost verhandelten am Donnerstag in London den dritten Tag in Folge darüber, wie die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Seiten nach dem Jahreswechsel geregelt werden sollen. Es war bereits die achte Verhandlungsrunde, in den vorherigen sieben hatte es kaum Fortschritte gegeben.

Die Gespräche in London wurden von einem Streit über ein geplantes Gesetz überschattet, mit dem Premierminister Boris Johnson einen Teil des bereits gültigen Brexit-Abkommens aushebeln will. Sowohl international als auch im eigenen Land erntete er dafür heftige Kritik. Das Abkommen ist Grundlage für weitere Vereinbarungen.