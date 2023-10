London kündigt neues militärisches Hilfspaket für Ukraine an

LONDON: Großbritannien will die Ukraine mit einem weiteren militärischen Hilfspaket im Wert von mehr als 100 Millionen Pfund (etwa 116 Millionen Euro) unterstützen. Das teilte das britische Verteidigungsministerium am Mittwoch mit. Das zur Verfügung gestellte Gerät solle der ukrainischen Armee helfen, Minenfelder zu räumen, seine Fahrzeuge instand zu halten, seine Verteidigungsanlagen zu verstärken und wichtige nationale Infrastruktur zu schützen.

Finanziert werde das Paket mit Mitteln des International Fund for Ukraine (IFU), in den neben Großbritannien auch Dänemark sowie Norwegen, die Niederlande, Schweden, Island und Litauen einzahlten. Insgesamt seien so seit vergangenem Jahr 785 Millionen Pfund zusammengekommen, hieß es in der Mitteilung weiter.

Kürzlich sei zudem ein abschließender Vertrag zur Lieferung von Flugabwehrkapazitäten im Rahmen eines früheren IFU-Pakets unterzeichnet worden, hieß es. Dazu gehöre auch eine Plattform vom Typ MSI-DS Terrahawk Paladin, die in der Lage sei, Drohnen zu lokalisieren und zu zerstören.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte zuvor in Brüssel erklärt, er erwarte, dass mehrere Verbündete weitere Unterstützung für Kiew ankündigen. Vor einem Treffen der Nato-Verteidigungsminister dort hatte auch die Bundesregierung der Ukraine ein umfangreiches Paket von Luftabwehrsystemen, Panzern und Munition zugesagt, um ihr zu helfen, militärisch über den Winter zu kommen. Das gesamte Luftverteidigungspaket habe einen Wert von rund einer Milliarde Euro, hieß es.

Der britische Verteidigungsminister Grant Shapps betonte in Brüssel, es sei «außerordentlich wichtig», trotz der Ereignisse in Israel und Gaza den Fokus auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine nicht zu verlieren. «Das ist eine offensichtliche Befürchtung. Es wird aber nicht passieren», sagte Shapps der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge.