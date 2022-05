Von: Björn Jahner | 16.05.22

Laufen für einen guten Zweck. Der Erlös der Veranstaltung geht an die Human Help Network Foundation Thailand (HHNFT). Bild: PR Pattaya

PATTAYA:Laufsportler aufgepasst! Die Stadt Pattaya hat den Termin für den diesjährigen „Loma Run on the Beach“ bekanntgegeben:

Die beliebte Laufveranstaltung findet dieses Jahr am Sonntag, 25. September von 05.00 bis 09.00 Uhr am Jomtien Beach statt – und zwar zugunsten der Kinderschutzprojekte der Human Help Network Foundation Thailand (HHNFT).

Läuferregistrierungen werden ab sofort online entgegengenommen. Bild: PR Pattaya

Tausende einheimische und ausländische Hobby- und Profiläufer werden auch dieses Jahr wieder in drei verschiedenen Distanzen gegeneinander antreten: 21 km (Startgebühr 890 Baht), 10 km (Startgebühr 790 Baht), 5 km (Startgebühr 500 Baht).



Läuferregistrierungen werden ab sofort und noch bis Mittwoch, 15. Juni 2022 um 23.59 Uhr online entgegengenommen.

Straßen- und Waisenkindern bietet die Human Help Network Foundation Thailand (HHNFT) in Pattaya die Möglichkeit, geschützt in einer Gemeinschaft aufzuwachsen. Bild: HHNFT

HHNFT engagiert sich seit 2008 im Kampf gegen Kinderhandel und Kinderprostitution in Pattaya. Die Organisation betreibt ein Kinderschutzzentrum außerhalb der Innenstadt, das Straßenkindern die Möglichkeit bietet, geschützt in einer Gemeinschaft aufzuwachsen und eine Schulbildung zu erhalten. Ein Drop-in-Center im Zentrum von Pattaya dient Straßenkindern als Anlaufstelle für Beratung, Essen und eine Schlafgelegenheit. HHNFT unterstützt ebenfalls die Aufklärungs- und Präventionsarbeit für junge Menschen, vor allem in den Slums von Pattaya.



