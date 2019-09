Von: Björn Jahner | 03.09.19

PATTAYA: Am Sonntag, 8. September, von 5 bis 9 Uhr, wird am Jomtien Beach der „Loma Run for Charity on the Beach 2019“ um den „Princess Cup“ Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Soamsawali ausgetragen.

Die Läufer gehen in drei Kategorien an den Start – 3,5 Kilometer, 6 Kilometer und 10 Kilometer. Die Route führt entlang dem Yinyom Beach, Dongtan Beach, und Jomtien Beach. Der Erlös aus der Veranstaltung kommt dem YWCA Bangkok-Pattaya Center zugute. Infos auf der Webseite des Veranstalters.