Lokalpolitiker als Kopf eines Drogennetzwerks

TAK: Die Polizei hat in Tak, einer Provinz an der Grenze zu Myanmar, einen Drogenring zerschlagen, der auf einen Lokalpolitiker zurückgeht. Der Leiter einer Tambon-Verwaltungsorganisation ist auf der Flucht. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl vor.

Der Chef des Unterbezirks soll in Drogenfälle verwickelt sein, die weit in die Vergangenheit zurückreichen. Im Jahr 2019 beschlagnahmten Beamte 1,5 Tonnen Crystal Methamphetamin an einem Kontrollpunkt in Ban Huai Ra-u. Im vergangenen Dezember verhaftete die Polizei einen Verdächtigen und stellte Vermögenswerte im Wert von 100 Millionen Baht sicher. Anfang dieses Monats wurde ein weiterer Mann mit 100 Kilogramm Methamphetamin und Ketamin festgenommen. Alle Fälle stehen laut der Polizei mit dem Lokalpolitiker in Verbindung.

Bei einer weiteren Razzia in Phitsanulok nahmen Beamte einen 20-jährigen Mann fest, der illegale Drogen über eine Facebook-Seite verkauft hatte. Laut den Ermittlern waren mindestens 20 Millionen Baht auf das Bankkonto des Mannes überwiesen worden, und dieser hatte keine Erklärung für die Herkunft des Geldes. Bei einer dritten Razzia beschlagnahmte die Polizei Vermögenswerte im Wert von 2 Millionen Baht bei einem Drogenverdächtigen in Sukhothai.