Covid-19-Impfstoff ChulaCov19. Foto: The Nation

BANGKOK: Der in Thailand entwickelte Covid-19-Impfstoff ChulaCov19 wird diesen Monat für Versuche am Menschen bereit sein, nachdem er sich in Labortests als wirksam erwiesen hat.

In einem Facebook-Posting schrieb die stellvertretende Regierungssprecherin Traisulee Traisoranakul, dass der von Dr. Kiat Ruxrungtham von der Chulalongkorn-Universität entwickelte Impfstoff noch in diesem Monat an 100 Freiwilligen getestet werden soll.

Die klinische Studie zielt auch darauf ab, die richtige Dosierung für die Immunisierung herauszufinden. Sobald die Studie erfolgreich abgeschlossen ist, wird die erste Charge des Impfstoffs in den USA produziert, bevor das thailändische Unternehmen BioNet-Asia im September mit der Massenproduktion beginnen soll.