HUA HIN: Um den lokalen Einzel- und Kleinhandel im königlichen Seebad in der Coronakrise zu unterstützen, stellt das örtliche Büro der Tourism Authority of Thailand (TAT) Prachuap Khiri Khan in Hua Hin Händlern seine Facebookseite als Verkaufskanal zur Verfügung.

Angeboten werden dürfen frische, getrocknete und verarbeitete OTOP-Produkte („One Tambon One Product“), Gemüse, Kunsthandwerk, Handarbeiten, Lebensmittel, Textilien, Second Hand etc. Tabu sind Produktfälschungen und illegale Artikel. Die Facebookseite der TAT Prachuap Khiri Khan lässt sich mit dem Hashtag #TATPRACHUAP über die Suchfunktion des sozialen Netzwerkes aufrufen.