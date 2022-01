PHUKET: Es ist eine unendliche Geschichte: Zuerst wurden alle Bars und Unterhaltungsbetriebe in Thailand geschlossen, in denen Alkohol verkauft wurde. Dann hieß es, diese Betriebe könnten wieder öffnen, aber nicht als Barbetrieb mit Alkoholausschank, sondern als Restaurants, die wiederum bis 23.00 Uhr Alkohol verkaufen dürfen. In Phuket müssen Unterhaltungslokale, die ursprünglich eine Barlizenz für den Verkauf von Alkohol hatten, dann aber eine Lizenz für den Verkauf von Speisen erhielten – damit sie Alkohol verkaufen können – nun eine neue Lizenz für den Verkauf von Alkohol für Barbetriebe beantragen, die zu Restaurants umgewandelt wurden.

Phukets Vizegouverneur Pichet Panapong kündigte an, dass Bars, die als Restaurants wiedereröffnet wurden, sich nun registrieren lassen müssen, um eine neue Genehmigung für den Ausschank von Alkohol in ihren Betrieben zu erhalten.

Auf einer Sitzung am Mittwoch der Phuket Provincial Hall wurde die neue, von Phukets Gouverneur Narong Woonciew unterzeichnete Verordnung bekanntgegeben, nach der Lokale, die die neue Lizenz erhalten, bis 23.00 Uhr Alkohol verkaufen dürfen. Die Lizenzen werden jedoch nur an Lokale vergeben, die die neuesten Covid-19-Sicherheitsbestimmungen erfüllen, wobei die Gesundheitsbehörden zunächst bestätigen müssen, dass sie die „Thai Stop Covid 2 Plus“- sowie die „SHA+“-Auflagen einhalten.

Zwar werden diese Anforderungen in der Praxis bereits seit Monaten befolgt, sie treten jedoch erst mit dieser neuen Genehmigung offiziell in Kraft, so der Gouverneur. Zusätzlich zu den obligatorischen Covid-19-Regeln wie soziale Distanzierung, Nasen-Mund-Schutz-Pflicht und Hände-Desinfektion muss das gesamte Personal vollständig gegen Covid-19 geimpft sein und einmal wöchentlich einen Antigentest absolvieren.

Qualifizierte Lokale können sich mit einem dreiseitigen Antrag bei einem der drei offiziell benannten Bezirksämter in Thalang, Kathu (zu dem Patong gehört) und Mueang (zu dem Chalong, Karon, Kata, Phuket Town, Rawai und Wichit gehören) bewerben. Vizegouverneur Khun Pichet erläuterte gegenüber der Presse das Beantragungsverfahren zur Erteilung der Genehmigung: „Unterhaltungsbetriebe wie Kneipen, Bars und Karaoke-Lokale, die in ein Restaurant umgewandelt werden möchten, müssen eine Genehmigung beim District Disease Control Operations Center beantragen. Das District Disease Control Operations Center führt dann die vom Gesundheitsministerium geforderten Standardinspektionen durch. Anschließend erteilt der Ausschuss für übertragbare Krankheiten der Provinz Phuket dem jeweiligen Restaurant, das die Standards erfüllt, die Genehmigung zur Aufnahme des Geschäftsbetriebs.“