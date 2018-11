Von: Björn Jahner | 04.11.18

HUA HIN: Eine kleine Siedlung in Prachuap Khiri Khan, in dem Besucher ungefähr 200 wilde Elefanten in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten können, wurde zu einem von insgesamt 50 Otop-Dörfern („One Tambon One Product“) auserwählt, in denen man am lokalen Lebensstil der Bevölkerung teilhaben kann.

Gemäß Kui-Buri-Bezirkschef Chatree Chanweerachai, wurde das Dorf Ban Ruam Thai neben dem Kui-Buri-Nationalpark in das Programm aufgenommen, da es hohes touristisches Potential aufweist. Die Einwohner führen Touristen zu den Grasländereien, wo die wilden Dickhäuter und viele Gaure leben, eine in Süd- und Südostasien beheimatete Rinderart. Weiter können im Ban Ruam Thai viele regionale Spezialitäten probiert und lokalgefertigte Produkte gekauft werden.