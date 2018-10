Von: Björn Jahner | 07.10.18

Mit einer neuen Marketingkampagne sollen Touristen in die Provinzen gelockt werden. Foto: The Nation

BANGKOK: Die Thailändische Fremdenverkehrsbehörde (TAT) hat mit „We Love Local“ eine neue Marketingkampagne initiiert, die darauf abzielt, den gemeindebasierten Tourismus in den ländlichen Gebieten des Königreichs zu bewerben.

So wollen immer mehr Ausländer ihren Urlaub nicht ausschließlich nur in den großen Hotels der Reiseveranstalter verbringen, sondern auch Kontakte mit den kleinen Leuten auf dem Land knüpfen. „Das Reisen in einzelne Gemeinden, um lokale Eindrücke zu sammeln, ist derzeit ein großer Trend auf der ganzen Welt, für den sich auch in Thailand immer mehr Unternehmen und Organisationen interessieren“, erläutert der stellvertretende TAT-Gouverneur Noppadon Pakprot das Konzept der Kampagne.



Land und Leute kennen und verstehen lernen

„We Love Local“ bewirbt 50 lokale Gemeinden, die in 10 Kategorien unterteilt sind: Königliche Entwicklungsprojekte, lokalgefertigte Produkte, Kultur, Bergdörfer, Agro-Tourismus, Thai-Stoffe, Gastronomie, Öko-Abenteuer, Homestays sowie Schul- und Familienausflüge.



Noppadon zeigt sich optimistisch, dass die neue Kampagne im ersten Jahr jeder teilnehmenden Gemeinde touristische Einnahmen in Höhe von bis zu 1 Million Baht bescheren wird.



Weitere Infos zu „We Love Local“ findet man auf der Webseite www.welovelocal.travel/en.