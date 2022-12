Foto: The Nation

PHRAE: Bis zu 18 Menschen wurden verletzt, als ein auf Stelzen stehendes Holzhaus, das als Restaurant diente, unter dem Gewicht der Gäste im Bezirk Mueang von Phrae zusammenbrach.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Samstag gegen 16.30 Uhr, als Mitglieder einer Versicherungsgesellschaft eine Party feierten.

„Von den 18 Verletzten wurden 11 in das Phrae Hospital, drei in das Phrae Christian Hospital und vier in das Phrae-Ram Hospital eingeliefert“, informierte der Leiter der Polizeiwache Mueang Phrae, Oberst Pongpeera Karaket, die Presse.

Laut Oberst Pongpeera hätten bei dem Unglück mindestens drei Personen schwere Knochenbrüche erlitten. „Die Polizei wird den Restaurantbesitzer zum Verhör vorladen“, kündigte er an.

Die Gastwirtin Wannee Intajuang erzählte, dass sie und ihre Kollegen sich zu einer Feier versammelt hätten. „Etwa 50 Personen waren anwesend“, sagte sie und fügte hinzu, dass der Boden zusammenbrach, als sich die Gäste für ein Gruppenfoto versammelt hatten.

Sie erklärte, dass sie unversehrt geblieben sei, weil sie nicht an der Stelle stand, an der der Boden einstürzte. Der Besitzer des Restaurants, Suwit Sombat, sagte aus, dass der Boden zusammengebrochen sei, weil er das Gewicht so vieler Menschen nicht habe tragen können. Er fügte hinzu, dass er die Gäste gewarnt hätte, wenn er dies früher gesehen hätte.