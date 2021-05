Lokal hergestellter Impfstoff von AstraZeneca besteht Tests

BANGKOK: Proben von Testchargen des von Siam Bioscience in Thailand hergestellten Impfstoffs Covid-19 haben die Qualitätstests in den von AstraZeneca benannten Labors in Europa und den Vereinigten Staaten bestanden, teilte das Unternehmen am Sonntag mit.

Laut James Teague, Country President von AstraZeneca (Thailand), haben die von Siam Bioscience hergestellten Proben des Covid-19-Impfstoffs AstraZeneca die vom Department of Medicial Sciences (DMS) festgelegten Standards für Anforderungen wie chemische Zusammensetzung und Sicherheit vollständig bestanden. Ebenso hätten Proben die Qualitätstests in den von AstraZeneca benannten Labors in Europa und in den USA bestanden. Dies bedeute, „dass wir der Auslieferung der ersten Charge des Impfstoffs an die thailändische Regierung immer näherkommen“, fügte der Präsident hinzu.

Der Fokus des Unternehmens liegt darauf, Impfstoffe so schnell wie möglich zu liefern und gleichzeitig die Einhaltung der höchsten Sicherheits- und Qualitätsstandards und -prozesse zu gewährleisten. AstraZeneca ist sich bewusst, dass zunehmend Bedenken und Fragen bezüglich der Sicherheit der Impfstoffe und der Verfügbarkeit von Nachschub aufgeworfen werden, um Thais und weiteren Menschen in Südostasien im Kampf gegen diese schreckliche Pandemie zu helfen, heißt es weiter in einer Pressemitteilung.