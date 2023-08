PATTAYA: In Süd-Pattaya kam es zu einem Zusammenstoß zwischen Beamten der Stadtverwaltung Pattaya und dem Eigentümer eines Lokals in der Nähe des Bali-Hai-Piers, als die Beamten die Anordnung der Stadt zum Abriss des nicht genehmigten Gebäudes durchsetzen wollten. Der Besitzer drohte, die Beamten der Bauaufsichtsbehörde von Pattaya wegen unbefugten Betretens seines Grundstücks zu verklagen.

Am 22. September 2022 ordnete die Stadtverwaltung den Abriss eines einstöckigen Betongebäudes und einer angrenzenden Stahlkonstruktion in der Om Laem Road an, die ohne Genehmigung errichtet worden waren. Im Juli letzten Jahres hatte die Stadt den Eigentümer aufgefordert, eine entsprechende Genehmigung zu beantragen, um den Abriss zu vermeiden, was er jedoch Berichten zufolge nicht fristgerecht getan hat, so dass die Abrissanordnung erlassen wurde. Der Anordnung zufolge muss das Gebäude innerhalb von 30 Tagen abgerissen werden, und der Eigentümer muss eine Abrissgebühr von 168.900 Baht zahlen.

Foto: The Nation

Berichten zufolge kooperierte der Eigentümer nach Erlass der Anordnung nicht mit den Behörden, woraufhin die Stadt bei Gericht eine Haftanordnung beantragte, die derzeit noch bearbeitet wird. Es bleibt daher abzuwarten, wie dieser Rechtsstreit für beide Seiten ausgehen wird.

Das beschuldigte Vergnügungslokal hat schon seit langen rechtlichen Auseinandersetzungen mit der Stadt Pattaya, insbesondere während der Covid-19-Pandemie, wegen angeblicher Verstöße gegen die Covid-Beschränkungen, vor allem im Zusammenhang mit dem Verkauf von Alkohol, was zu ständigen Razzien gegen das Lokal führte.

Foto: The Nation

Der Bali-Hai-Pier ist eine berühmte Touristenattraktion in Pattaya. Er verfügt über einen großen Platz für öffentliche Veranstaltungen und Essensverkäufer sowie über einen Pier für Fähren nach Koh Larn.