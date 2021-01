Von: Björn Jahner | 03.01.21

PATTAYA: Im November 1995 vom deutschen Unternehmer Jürgen Lohr in Pattaya gegründet, kann das renommierte Unternehmen Lohr Trade & Consulting Pts., Ltd. auf eine 25-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken.

Angefangen mit Dachversiegelungen mit Polyurethan-Hartschaum (PU-Schaum) als Isolierung gegen Wasser, Hitze, Kälte, Schall und Einbrecher wurde die Geschäftstätigkeit im Jahr 1996 durch eine Baugruppe mit deutschem Bauleiter erweitert. Nach dem Tod von Firmengründer Jürgen Lohr im Jahr 2003 übernahm sein Sohn Karl Lohr die Geschäftsführung und zeichnet für die Geschicke des seit über einem viertel Jahrhundert bestehenden Familienunternehmens verantwortlich.

Das PU-Spritzschaum-Team ist thailandweit im Einsatz, um Versiegelungen, Abdichtungen und Dämmungen von Dächern, Wänden, Decken, Tanks, Containern sowie Gebäuden aller Art im Privat- und Industriesektor durchzuführen. Darüber hinaus gilt die Lohr Trade & Consulting Pts., Ltd. auch als verlässlicher Partner für Bauprojekte jeglicher Art sowie für Renovierungen und Umbauten.

Neu bietet das Unternehmen auch Solaranlagen an, die mittlerweile sehr effizient und für jeden erschwinglich sind.

Der Firmensitz der Lohr Trade & Consulting Pts., Ltd. befindet sich in der 113/32 Naklua Road Soi 14 in Pattaya-Naklua. Kontakt, Tel.: 038-367.594, 038-367.595, Fax: 038-367.596, E-Mail: info[at]lohr-trade.com. Weitere Informationen hier.