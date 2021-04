DUISBURG: Gibt es bei der EM die Möglichkeit für einen XXL-Kader? Joachim Löw schließt das nicht aus. Die UEFA berät darüber, um bei dem Turnier mögliche Folgen der Corona-Pandemie abzufedern. Eine Entscheidung erwartet der Bundestrainer im April.

Joachim Löw sieht die Chance, wegen der Corona-Pandemie mehr als die sonst üblichen 23 Spieler für die Fußball-Europameisterschaft nominieren zu können. «Es gibt bei der UEFA zumindest die Diskussion, dass zwei oder drei Spieler mehr nominiert werden können aufgrund der ganzen Situation», sagte der Bundestrainer nach dem ernüchternden 1:2 der deutschen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation am Mittwochabend gegen Nordmazedonien. Mit einer Entscheidung durch die UEFA über die erlaubte Kadergröße für die EM rechnet Löw bis Ende April.

Im Gegensatz zu früheren großen Turnieren will der Bundestrainer allerdings nicht zunächst mehr Spieler nominieren, als letztlich bei der Endrunde erlaubt sein werden. In der Vergangenheit hatte der Bundestrainer nach dem ersten Testspiel im Trainingslager in der Regel mehrere Akteure noch aussortiert. Vor der WM 2018 traf es zum Beispiel Leroy Sané. Diesmal hat die DFB-Auswahl die erste von zwei Testmöglichkeiten am 2. Juni gegen Dänemark und damit erst einen Tag nach dem Meldeschluss des finalen Kaders bei der UEFA.

«Der Termin ist für uns bekannt, von daher müssen wir jetzt auch mal abwarten, wie viele Spieler insgesamt nominiert werden können», sagte Löw. Der letzte EM-Test vor dem Turnierauftakt am 15. Juni in München gegen Weltmeister Frankreich ist für den 7. Juni in Düsseldorf gegen Lettland geplant. Nur im Falle einer durch einen UEFA-Arzt bestätigten Verletzung oder Erkrankung von nominierten Spielern kann der DFB noch bis zum ersten eigenen Gruppenspiel gegen Weltmeister Frankreich am 15. Juni nachträglich für das Turnieraufgebot benennen.

Die DFB-Auswahl startet drei Tage nach dem Bundesliga-Finale am 25. Mai in ihr Trainingslager in Seefeld in Tirol. Akteure, die mit ihrem Club das Champions-League-Finale am 29. Mai in Istanbul erreichen, werden Löw in der ersten Woche nicht zur Verfügung stehen.