EPPAN (dpa) - Fußball-Weltmeister Toni Kroos wird nach dem Champions-League-Gewinn mit Real Madrid erst am Samstag ins Trainingslager der Nationalmannschaft nach Südtirol kommen.

Der 28 Jahre alte Mittelfeldstar erhält von Bundestrainer Joachim Löw fast eine Woche zur Erholung nach dem mit 3:1 gewonnenen Endspiel in Kiew gegen den FC Liverpool. Kroos fehlt damit auch beim ersten von zwei Testspielen vor der WM am Samstag (18.00 Uhr) in Klagenfurt gegen Gastgeber Österreich. Der viermalige Champions-League-Sieger Kroos gilt als gesetzt für die deutsche WM-Elf, die am 17. Juni in Moskau gegen Mexiko ins Turnier starten wird..