Löw bei Vergabe für EM 2024 in Nyon

MÜNCHEN (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw hofft auf die Vergabe der Fußball-EM 2024 an Deutschland und wird zur Entscheidung in drei Wochen in die Schweiz reisen.



«Der DFB hat alles getan, dass die Bewerbung erfolgreich sein wird. Wie die Chancen stehen, kann ich nicht beurteilen, aber wir würden uns freuen. Wir haben bei der WM 2006 erlebt, was das auslöst. Es wäre für den deutschen Fußball wichtig», sagte Löw bei einer Pressekonferenz vor dem Länderspiel gegen Frankreich am Mittwoch in München.

Die Türkei ist einziger Konkurrent des Deutschen Fußball-Bundes. Wahlberechtigt sind am 27. September die Mitglieder des UEFA-Exekutivkomitees. Er werde «natürlich bei der Entscheidung vor Ort sein bei der UEFA», kündigte Löw an. Wichtigster Werbebotschafter des DFB, der bislang nur 1988 EM-Gastgeber war, ist Ehrenspielführer Philipp Lahm. Löws WM-Kapitän von 2014 soll bei einem Zuschlag den Posten des Organisationsschefs übernehmen.