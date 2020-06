LOEI: Ein Erdbeben der Stärke 3,8 hat in der Nacht zum Donnerstag die Provinz Loei im Nordosten Thailands erschüttert.

Laut der Abteilung für Erdbebenbeobachtung der meteorologischen Behörde hat sich das milde Beben um 21.37 Uhr in einer Tiefe von fünf Kilometern ereignet. Einheimische konnten die Erschütterungen spüren, vor allem in den Unterbezirken Kudpong, Chaiyaphreug und Nakhaem sowie in den Bezirken Chiang Khan und Tha Li. Es gibt keine Berichte über Verletzte und Schäden an Gebäuden.