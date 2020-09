Löfven: Russland muss Anschlag auf Nawalny aufklären

Die Medien vor dem Charite-Krankenhaus, in dem sich der russische Oppositionelle Alexej Navalny (nicht im Bild) zur Behandlung in Berlin aufhält: epa/FILIP SINGER

FRANKFURT: Nach der Vergiftung des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny sieht der schwedische Ministerpräsident Stefan Löfven Moskau bei der Aufklärung des Falls in der Pflicht. «Das war ein Mordanschlag, und wir verurteilen das aufs schärfste. Es war ein Versuch, die Opposition in Russland zum Schweigen zu bringen», sagte Löfven der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Samstag). «Da es auf russischem Gebiet passiert ist, ist es die Verantwortung der russischen Führung, den Vorfall aufzuklären und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.» Ähnlich hatte sich Löfven auch bei einem Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag in Berlin geäußert.

Auf die Frage, ob es nicht an der Zeit sei, noch einmal über den Bau der umstrittenen Gas-Pipeline Nord Stream 2 zu sprechen, sagte Löfven: «Wir haben als Land alle Beschlüsse bezüglich der Genehmigungserteilung für Nord Stream 2 gefasst. Es ist uns sehr wichtig, dass internationales Recht respektiert wird.»

Die Behörden in Schweden hatten dem Projekt 2018 ihre Zustimmung gegeben. Nach dem Anschlag auf Nawalny waren allerdings Rufe laut geworden, als Reaktion den Bau der Gasleitung von Russland nach Deutschland zu stoppen.

Ob er weitere Sanktionen gegen Russland für denkbar halte, wollte der schwedische Regierungschef zunächst nicht sagen. Er wolle der Diskussion in der Europäischen Union nicht vorgreifen. «Das Wichtigste ist jetzt, dass es eine unabhängige und glaubwürdige Untersuchung gibt.»

Mit Blick auf die Lage in Belarus (Weißrussland), wo die Menschen seit Wochen gegen Staatschef Alexander Lukaschenko auf die Straße gehen, fordert Löfven indes Zurückhaltung von Moskau. «Die Menschen in Belarus sind diejenigen, die über die Zukunft in Belarus zu entscheiden haben. Wir verstehen, dass Russland ein Interesse an der Entwicklung hat, aber Russland sollte sich nicht einmischen», sagte der schwedische Ministerpräsident dem Blatt. Zuletzt hatte auch Kremlchef Wladimir Putin dem von seinen Gegnern als «letzter Diktator Europas» bezeichneten Lukaschenko den Rücken gestärkt.