WIEN: Österreichs Kinder und Jugendliche sowie die Bewohner des Bundeslandes Vorarlberg können ab Montag ein paar Schritte zurück in die Normalität tun. Trotz steigender täglicher Infektionszahlen hat sich die Politik dazu entschieden, Corona-Einschränkungen für diese Gruppen zu lockern.

Für alle bis 18 Jahre sind organisierte Freizeitaktivitäten ab Wochenbeginn wieder in Kleingruppen möglich - Sport allerdings nur im Freien und ohne Körperkontakt. Für Jugendbetreuung in Innenräumen gilt eine Corona-Testpflicht. Die Lockerungen seien wichtig für die psychische Gesundheit, sagte Jugendministerin Susanne Raab (ÖVP) am Wochenende.

Vorarlberg, das Bundesland mit der geringsten Bevölkerung, wird ab Montag zum Testgebiet für noch weitreichendere Schritte. Kleine Veranstaltung sind wieder erlaubt. Restaurants dürfen Gäste drinnen und draußen bewirten. Laut einer Umfrage der Wirtschaftskammer wollen jedoch 40 Prozent der Betriebe wegen Beschränkungen der Gästezahl und fehlender Touristen vorerst geschlossen bleiben.

Österreichs Sieben-Tage-Inzidenz stand zuletzt bei 209, weit höher als Vorarlbergs Wert von rund 68. Die Regierung in Wien plant deshalb unmittelbar keine weiteren Lockerungsschritte.