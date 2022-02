Von: Björn Jahner | 28.02.22

BANGKOK: Ausländische Touristen, die mit dem „Test & Go“-Modell nach Thailand reisen, müssen am fünften Tag ihres Aufenthalts im Königreich keinen zweiten RT-PCR-Test und kein SHA++-Hotelzimmer mehr zum Warten auf das Testergebnis buchen, wie die Regierung am Montag mitteilte. Weiter wurde die Mindestdeckungssumme der erforderlichen Reisekrankenversicherung reduziert – von bisher 50.000 US-Dollar auf 20.000 US-Dollar.

Die Lockerung der Vorschriften für die Einreise ohne Quarantäne mit dem „Test & Go“-Programm wurde am Montag im Gesetzesanzeiger der thailändischen Regierung – Royal Gazette – veröffentlicht und tritt am Dienstag, 1. Februar 2022 in Kraft.

Nach den neuen Test & Go-Regeln werden der zweite RT-PCR-Test einschließlich der zweiten SHA++-Hotelbuchung durch einen selbst durchgeführten Antigen-Schnelltest (ATK) ersetzt. Ausländische Touristen müssen das Ergebnis per App melden.