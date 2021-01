BANGKOK: Ab Montag werden in den meisten Provinzen wegen Covid-19 beschlossene Beschränkungen gelockert, da dort die Krankheit unter Kontrolle ist. Bestehen bleiben indessen die strengen Restriktionen in den „Roten Zonen“ im Großraum Bangkok. Einzelheiten über die fünf Kontrollzonen teilte Dr. Taweesilp Visanuyothin, Sprecher des staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration, am Freitag mit.

Maximale und strenge Kontrollzone (dunkelrote Zone):

Gilt nur für die Provinz Samut Sakhon, dem Epizentrum der zweiten Covid-19-Welle.

Wiedereröffnung erlaubt für: Märkte, mit eingeschränkter Kundenzahl und sozialer Distanzierung; Restaurants, Schließung um 21 Uhr und kein Alkoholausschank; Einkaufszentren und Kaufhäuser, Schließung um 21 Uhr; Tagesstätten und Altenpflegezentren für Anwohner; Geschäftsräume und Hotels mit Maßnahmen zur Seuchenkontrolle und Rückverfolgung der Daten aller Besucher.

Geschlossen bleiben weiterhin Unterhaltungsstätten wie Kneipen, Bars und Karaoke-Lokale, Boxstadien, Indoor-Fitnessclubs, Hahnen- und Stierkampfarenen, Amulettmärkte, Massage Parlours, Spas und traditionelle thailändische Massagesalons, Schulen, Kindergärten, Spielplätze, Vergnügungsparks, Game Arcades, Internetshops, Versammlungs- und Partyorte, Messeplätze, Orte mit überfüllten traditionellen Aktivitäten und Terminals öffentlicher Verkehrsmittel.

Maximale Kontrollzone (rote Zonen):



Bangkok, Samut Prakan, Pathum Thani und Nonthaburi.



Geschlossen bleiben Unterhaltungsstätten wie Kneipen, Bars und Karaoke-Lokale. Restaurants können mit sozialer Distanzierung bis 23 Uhr Gäste bedienen ohne Alkoholausschank.

Schulen werden ebenfalls wieder öffnen, mit einer Kombination aus Unterricht vor Ort, online und an der frischen Luft, um Eltern, die um die Gesundheit ihrer Kinder besorgt sind, Wahlmöglichkeiten zu geben. Aktivitäten in Menschenmengen sind verboten. Schulen mit bis zu 120 Schülern können vollständig wieder öffnen mit Maßnahmen zur Seuchenkontrolle.

Versammlungen, Seminare und Spendenveranstaltungen können wieder aufgenommen werden, wobei die Teilnehmerzahl auf 100 Personen begrenzt ist, Alkohol und Tanz sind untersagt. Kaufhäuser, Einkaufszentren, Malls, Supermärkte und Minimärkte können unter Seuchenschutz wieder wie gewohnt geöffnet werden. Sie dürfen jedoch weiterhin keine Werbeveranstaltungen organisieren. Ausstellungs- und Kongresszentren können mit Seuchenschutz wieder öffnen, müssen aber die Anzahl der Besucher auf ein Verhältnis von einem Quadratmeter Fläche pro Person begrenzen.

In Bangkok und den drei angrenzenden Provinzen müssen Wanderarbeiter die Ortungs-App „Mor Chana“ nutzen. Deren Transport muss von den lokalen Komitees für übertragbare Krankheiten genehmigt werden. Alle Game Arcades und Massage Parlours müssen weiterhin geschlossen blieben. Spa- und traditionelle Thai-Massagesalons können mit eingeschränkter Kundschaft wieder öffnen. Sportstätten im Freien, Sporthallen, Fitnessclubs und Boxstadien können wieder öffnen und Wettkämpfe ohne Zuschauer veranstalten. Das Training ist mit Seuchenschutzmaßnahmen erlaubt.



Kontrollzone (orangefarbene Zone):



Für 20 Provinzen wurden weitere Erleichterungen für Geschäfte und Aktivitäten beschlossen: Kanchanaburi, Chanthaburi, Chachoengsao, Chonburi, Chai Nat, Trat, Tak, Nakhon Nayok, Nakhon Pathom, Prachin Buri, Phetchaburi, Rayong, Ratchaburi, Lop Buri, Samut Songkhram, Sa Kaeo, Sara Buri, Suphan Buri, Ayutthaya und Ang Thong.

Unterhaltungsstätten werden wieder geöffnet. Das Essen sowie der Verkauf und Konsum von alkoholischen Getränken muss um 23 Uhr eingestellt werden. Musikdarbietungen sind erlaubt, aber Tanzen ist verboten. Restaurants und Trinkstuben können mit sozialem Abstand öffnen, Verkauf und Konsum von alkoholischen Getränken muss um 23 Uhr enden.

Schulen werden mit normalem Unterrichtsbetrieb wieder öffnen, müssen aber die Anzahl der Teilnehmer an Aktivitäten begrenzen. Schulen mit jeweils bis zu 120 Schülern können den normalen Betrieb mit Seuchenschutz wieder aufnehmen.

Versammlungen, Seminare, Partys und Spendenaktivitäten können mit der Softwareapp zur Nachverfolgung sowie zum Einchecken und Auschecken organisiert werden. Die Teilnehmerzahl ist auf 300 begrenzt. Musikdarbietungen sind erlaubt, aber Tanzen ist untersagt. Einkaufszentren, Kaufhäuser, Malls, Supermärkte und Minimärkte können wie gewohnt wieder öffnen, jedoch ohne Werbeaktivitäten.

Massage Parlours sowie Spa- und traditionelle thailändische Massagesalons können wieder öffnen, die Anzahl der Kunden bleibt begrenzt. Fitnessstudios, Sporthallen, Fitnessclubs und Boxstadien können wieder öffnen und Zuschauer unter Auflagen empfangen.



Geschlossene Überwachungszone (gelbe Zone):



Die 17 Provinzen sind Kamphaeng Phet, Chai Nat, Chaiyaphum, Chumphon, Nakhon Ratchasima, Nakhon Sawan, Narathiwat, Buriram, Prachuap Khiri Khan, Phang-nga, Phetchabun, Yala, Ranong, Songkhla, Sukhothai, Surat Thani und Uthai Thani.

Dort können Unterhaltungslokale bis Mitternacht öffnen. Restaurants halten sich an die gesellschaftliche Distanzierung und schließen um Mitternacht. Einkaufszentren, Kaufhäuser, Malls, Supermärkte und Minimärkte können öffnen, die Anzahl der Teilnehmer an Aktivitäten bleibt begrenzen.

Massage Parlours sowie Spa und traditionelle Thai-Massage-Salons öffnen wieder bei begrenzter Kundenzahl. Fitnessstudios, Sporthallen, Fitnessclubs und Boxstadien können wieder öffnen und Zuschauer mit Auflagen empfangen.



Überwachungszone (grüne Zone):



Weitere Lockerungen gelten für 35 Provinzen: Krabi, Kalasin, Khon Kaen, Chiang Rai, Chiang Mai, Trang, Nakhon Phanom, Nakhon Si Thammarat, Nan, Bung Kan, Pattani, Phayao, Phatthalung, Phichit, Phitsanulok, Phrae, Phuket, Maha Sarakham, Mukdahan, Mae Hong Son, Yasothon, Roi Et, Lampang, Lamphun, Loei, Sisaket, Sakon Nakhon, Satun, Surin, Nong Khai, Nong Bua Lam Phu, Amnat Charoen, Udon Thani, Uttaradit und Ubon Ratchathani.

Dort können Vergnügungsstätten wieder öffnen, alkoholische Getränke verkaufen und ausschenken sowie Musikaufführungen organisieren, Tanzen ist erlaubt. Restaurants können mit sozialer Distanzierung wiedereröffnen.

Massage Parlours sowie Spa und traditionelle Thai-Massage-Salons können bei begrenzter Kundenzahl wiedereröffnen. Fitnessstudios, Sporthallen, Fitnessclubs und Boxstadien können wieder öffnen und Zuschauer mit Auflagen empfangen.