BANGKOK: Der Privatsektor ist besorgt, dass die erneuten Lockdowns in Europa die thailändische Wirtschaft im vierten Quartal um weitere 0,37 bis 0,5 Prozent schrumpfen lassen könnte, befürchtet das Joint Standing Committee on Commerce, Industry and Banking.

Der Ausschussvorsitzende Karin Sarasin sagte, die Lockdowns könnten die thailändischen Exporte beeinträchtigen, indem sie die Aktivitäten ausländischer Verbraucher einschränken. Die thailändische Wirtschaft werde sich jedoch im vierten Quartal weiter erholen, vorausgesetzt, es gebe keine zweite Welle von Covid-19 in Thailand und die jüngsten Konjunkturmaßnahmen der Regierung begännen zu wirken.

Auf der Sitzung des Ausschusses wurde festgestellt, dass die thailändische Wirtschaft im dritten Quartal von der Erholung des verarbeitenden Gewerbes im Ausland profitiert, während sich auch inländische Unternehmen wie Autoteile, Computer und Kunststoffpellets erholen. Der Ausschuss prognostiziert, dass die thailändische Wirtschaft in diesem Jahr zwischen 7 und 9 Prozent schrumpfen wird, während es bei den Exporten 8 bis 10 Prozent sein werden.

In dieser Woche hob der Thai National Shippers' Council seine Prognose für den Exportrückgang in diesem Jahr von 8 bis 10 Prozent auf 7 Prozent an, Trotz steigender Bestellungen beobachtet der Rat jedoch aufmerksam eine mögliche zweite Welle von Covid-19-Infektionen in Exportdestinationen, insbesondere in den USA und Europa.