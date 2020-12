SAMUT SAKHON: Der Lockdown aufgrund einer neuen Welle von Covid-19-Infektionen bringt der Provinz nach Einschätzung der Vorsitzenden der örtlichen Handelskammer, Amphai Harnkraiwilai, täglich einen wirtschaftlichen Schaden von einer Milliarde Baht.

Die Meeresfrüchte-Industrie der Provinz mit einem Umsatz von 400 bis 500 Millionen Baht pro Tag sowie andere damit verbundene Unternehmen seien aufgrund der Abriegelung zum Stillstand gezwungen. Größere Schäden würden jedoch nur Unternehmen treffen, die Wanderarbeiter beschäftigten, während es kaum Auswirkungen auf Unternehmen ohne Wanderarbeiter geben werde, betonte Amphai.

Geschäfts- und staatliche Banken haben die Schließung ihrer Filialen in Samut Sakhon im Zuge der Abriegelung bis zum 3. Januar angekündigt. Bankfilialen in Einkaufszentren wurden ebenfalls geschlossen. Das Office of Basic Education Commission (Obec) hat die Schließung aller Schulen unter der Aufsicht des Obec in der Provinz angeordnet.