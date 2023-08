Von: Björn Jahner | 12.08.23

BANGKOK: Die Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) hat die Leistungen Thailands bei der Förderung von Entwicklung und Frieden in den südlichen Grenzprovinzen gelobt, in denen eine vielfältige Bevölkerung mit unterschiedlichen Glaubensrichtungen harmonisch zusammenlebt. Diese Würdigung erfolgte während eines Besuchs von Hissein Brahim Taha, Generalsekretär der OIC, der vom geschäftsführenden Premierminister Prayut Chan-o-cha empfangen wurde.

Der Besuch Tahas in Thailand, der vom geschäftsführenden Außenminister Don Pramudwinai empfangen wurde, bedeutet eine Stärkung der Beziehungen zwischen Thailand und der OIC. Der OIC-Beamte hob während seines Besuchs Thailands unerschütterliches Engagement für die Religionsfreiheit hervor, die es dem Einzelnen erlaubt, seinen Glauben frei und gleichberechtigt zu praktizieren, unabhängig von seinen Überzeugungen.

Taha zufolge hat Thailands Erfolg bei der Schaffung eines Umfelds der Ruhe und des Wachstums in den südlichen Grenzprovinzen bei mehreren OIC-Treffen Bewunderung geerntet.

In dem gemeinsamen Bestreben, ihre Partnerschaft zu erweitern, suchen die OIC und Thailand aktiv nach Möglichkeiten der Zusammenarbeit in Bereichen, in denen Thailand über Fachwissen verfügt. Prayut brachte auch die Bereitschaft Thailands zum Ausdruck, in kritischen Bereichen wie der öffentlichen Gesundheit, der Ernährungssicherheit, dem Klimawandel und der nachhaltigen Entwicklung durch eine trilaterale Zusammenarbeit einen Beitrag zu leisten.

Der Generalsekretär der OIC lud Thailand ein, sein wertvolles Wissen über die Landwirtschaft und die Philosophie der Suffizienzwirtschaft mit den afrikanischen Ländern zu teilen. Ziel dieses Austauschs ist die Förderung selbständiger und nachhaltiger Entwicklungsmodelle, die allen Mitgliedern der Gesellschaft zugutekommen und niemanden zurücklassen.

Als Beobachterstaat innerhalb der OIC hat Thailand seinen königlich-thailändischen Botschafter in Riad, Saudi-Arabien, mit der Funktion des Ständigen Vertreters bei der OIC betraut. Es wird erwartet, dass diese Ernennung die Stärkung der Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen beiden Parteien erleichtern und einen reibungsloseren Austausch von Ideen und Initiativen gewährleisten wird.