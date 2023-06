CHACHOENGSAO: Am Dienstag (20. Juni 2023) stürzte in den frühen Morgenstunden um 03.15 Uhr ein mit Papierrollen beladener Lkw von einer Überführung auf die Gleise der Ostbahn der Thailändischen Staatsbahn (SRT) in der Nähe des Bahnhofs Chachoengsao, berichtete Siam Rath.

Der Lkw blockierte drei der vier Gleise und verletzte eine 23-jährige Person leicht. Der Lkw-Fahrer gestand, am Steuer eingeschlafen zu sein. Er transportierte die Papierrollen von Kanchanaburi nach Prachinburi, als der Vorfall geschah.

Trotz des Vorfalls gab die SRT an, dass der Zugverkehr nicht nennenswert beeinträchtigt wurde. Ein südliches Gleis konnte rasch von den Trümmern befreit werden, so dass die Personenzüge planmäßig weiterfahren konnten.

Die verbleibenden beiden mittleren Gleise waren durch den umgestürzten Lkw blockiert, aber das nördlichste Gleis blieb für den Güterzugverkehr zugänglich. Somit konnte der Zugverkehr wie gewohnt an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.