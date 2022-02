Lkw stürzt über Klippe in die Tiefe - sechs Tote

HANOI: In Vietnam ist ein überfüllter Lastwagen über eine Klippe in die Tiefe gestürzt und hat sechs Menschen in den Tod gerissen.

Insgesamt waren neun Menschen an Bord des 16-Tonners. Die anderen drei Insassen seien verletzt worden, teilte die Nationale Behörde für Verkehrssicherheit am Mittwoch mit. Der Unfall ereignete sich in der Provinz Gia Lai im Zentralen Hochland. Alle Insassen hätten sich in das Führerhaus gezwängt, obwohl dieses nur für zwei Menschen zugelassen gewesen sei, hieß es. Die Behörden nahmen Ermittlungen zur Unfallursache auf.