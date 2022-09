Von: Redaktion DER FARANG | 06.09.22

Foto: The Nation

CHIANG MAI: In Mae Jam in der Provinz Chiang Mai im Norden des Landes wurde am Montag ein Elefant verletzt und bewusstlos, als der Lastwagen, mit dem das Tier transportiert wurde.

Der Fahrer des Lastwagens und sein Mahut konnten sich unverletzt aus dem Unfallfahrzeug retten.

Foto: The Nation

Die Thai Elephant Alliance berichtete auf Facebook, dass ein männlicher Elefant namens Pu Kham von Mae Jam für eine Werbeaktion in die Stadt Chiang Mai transportiert wurde. „Kurz nachdem er das Elefantengehege im Dorf Huai Phak Kood verlassen hatte, bemerkte der Fahrer, dass der Lkw schwankte, parkte ihn am Straßenrand und verließ das Fahrzeug“, heißt es in dem Beitrag. „Der Lastwagen fiel dann auf die Seite und Pu Kham wurde durch den Aufprall bewusstlos.“

Der Elefant kam schließlich wieder zu sich, hatte aber Schwierigkeiten beim Gehen. Rettungskräfte des thailändischen Elefantenschutzzentrums wurden zum Unfallort gerufen und stellten nach der Untersuchung des Tieres den Verdacht auf einen Beinbruch fest.

Foto: The Nation

Die Einsatzkräfte transportierten den verletzten Dickhäuter daraufhin mit einem Spezialfahrzeug ins Elefantenkrankenhaus in Lampang, wo das Tier untersucht und behandelt wurde.

Das Zentrum für die Gesundheit von Elefanten und Wildtieren an der Universität Chiang Mai hat für die Rettung des Tieres einen Lastwagen mit Medikamenten, Kochsalzlösung und medizinischem Material geschickt.