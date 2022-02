LKW-Fahrer demonstrieren gegen hohe Dieselpreise

Von: Björn Jahner | 08.02.22

BANGKOK: Die Land Transport Federation of Thailand (LTFT) wird am Dienstag eine Kundgebung abhalten, auf der sie die Entlassung von Energieminister Supattanapong Punmeechaow wegen der hohen Dieselpreise fordern wird.

Wie der LTFT-Vorsitzende Apichart Prairungruang der Presse mitteilte, werden sich LKW-Fahrer aus dem ganzen Land vor dem Energieministerium an der Vibhavadi Rangsit Road versammeln, um an der „Truck Power Final Season“ teilzunehmen.

Er erklärte, dass obwohl das Ministerium von Biodiesel B7 auf Biodiesel B5 umgestiegen ist, der Preis mit 57 Baht pro Liter immer noch sehr hoch sei. Die LTFT ist daher der Ansicht, dass der Einsatz von Biodiesel aufgegeben werden sollte.

Am Dienstag beschloss das Energy Policy Administration Committee (Epac), ab diesem Samstag an den Tankstellen nur noch Diesel zu verkaufen, dem fünf Prozent Palmöl-Methylester beigemischt ist, anstatt der bisher siebenprozentigen Formel, da es mit den weltweit steigenden Ölpreisen zu kämpfen hat.

Die Änderung führt zwar nicht zu einer Senkung des Dieselpreises, dürfte aber die finanzielle Belastung der Regierung verringern, da der Staat den Dieselpreis seit November letzten Jahres mit Hilfe von Preissubventionen aus dem Ölfonds auf 30 Baht pro Liter eingefroren hat.

Withoon Naewpanich, Präsident eines Netzwerks von Taxi-Kooperativen in Bangkok, kündigte unterdessen an, dass er etwa 50 Mitglieder des Netzwerks anführen wird, das dem Energieminister eine Petition überreichen wird mit der Aufforderung zur Linderung der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die mehr als 40.000 Taxifahrer in Bangkok und den umliegenden Provinzen.

Derzeit gibt es täglich mehr als 10.000 Neuinfektionen, so dass die Menschen Angst haben, ein Taxi zu benutzen, erklärte Khun Withoon.

Infolgedessen ist das durchschnittliche Einkommen der Taxifahrer von 1.400 auf 700 Baht pro Tag gesunken. Wenn man die Kraftstoffkosten von etwa 400 Baht pro Tag hinzurechne, bleibe nur noch sehr wenig übrig, betonte er.

Der Zusammenschluss möchte, dass das Ministerium eine Senkung des Benzinpreises von derzeit 15,60 Baht pro Kilogramm auf 10,50 Baht für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten in Erwägung zieht, sagte Khun Withoon.

Angesichts der geplanten Kundgebung der LTFT steilte Premierminister Prayut Chan-o-cha zwischenzeitlich mit, dass die Regierung alles in ihrer Macht stehende tun würde, um den Dieselpreis niedrig zu halten.

„Wir haben ein begrenztes Budget, ganz zu schweigen davon, dass die globale Ölpreissituation gegen uns ist. Die Probleme betreffen alle, nicht nur eine bestimmte Gruppe. Die Regierung muss sich um alle Gruppen kümmern“, betonte der Premierminister.