RAYONG: Am Mittwoch (28. Juni 2023) hat ein 31-jähriger Einheimischer in der Provinz Rayong an der Ostküste Thailands einen Lastwagen gestohlen und lieferte sich eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei, bei der fast 20 Autos beschädigt wurden, die vor einer roten Ampel standen. Die Tat ereignete sich in den Abendstunden auf dem Gelände einer örtlichen Lkw-Servicefirma.

Officer Somhai Sadee vom Polizeirevier Map Ta Phut reagierte auf die Meldung eines gestohlenen weißen Isuzu-Lastwagens von dem Unternehmen in Nong Nam Yen Soi 2. Die Polizei koordinierte daraufhin die Verfolgung des Verdächtigen mit Beamten der Polizeistation Nikom Pattana und der Stadtpolizei Rayong. Der gestohlene Lastwagen wurde später im Stadtzentrum von Rayong auf der Chanthudom Road entdeckt.

Der Lkw-Dieb ignorierte die Aufforderung zum Anhalten der Polizei und rammte aggressiv den Streifenwagen, bevor er in Richtung Sukhumvit Road flüchtete. Als er eine Verkehrskontrolle erreichte, rammte er etwa 20 Autos, die an einer roten Ampel warteten.



Er setzte seine Flucht fort, obwohl die Polizeibeamten auf die Reifen des Lastwagens schossen, von denen acht von zehn platzten, was die Flucht jedoch nicht stoppte. Mehrere Polizeiautos hielten die Verfolgung aufrecht, bevor sie den gestohlenen Lastwagen schließlich in die Enge trieben, der die Kontrolle verloren hatte und etwa 30 Kilometer vom ursprünglichen Diebstahlsort entfernt auf einen Mittelstreifen schleuderte.

Als die Einsatzkräfte den Lastwagen umstellten, blieb der Fahrer so lange in der Kabine, bis er von den Beamten überwältigt wurde. Obwohl er sich weigerte zu kooperieren, wurde er auf dem Polizeirevier Map Ta Phut in Rayong in Gewahrsam genommen.

Eine 40-jährige Augenzeugin erklärte, dass sie gesehen habe, wie der Verdächtige den Lastwagen auf dem Gelände der Firma stahl. Er soll plötzlich in den Lastwagen gesprungen und mit dem Fahrzeug vom Tatort geflohen sein, was die Schaulustigen schockierte. Der Beschuldigte war erst seit zwei Tagen als Lkw-Reparaturmechaniker bei dem Unternehmen beschäftigt, bevor er die Verwüstung anrichtete.

Eine Frau, deren Auto von einer verirrten Kugel der Polizei getroffen wurde, erinnerte sich an den Schock und die Angst, die sie während des Vorfalls empfand, und verglich die Szene mit einem Filmdreh.

Durch die rücksichtslose Fahrweise des Lastwagens wurden zahlreiche Fahrzeuge beschädigt, deren Besitzer sich bereits bei der Polizei gemeldet haben. Vorläufige Untersuchungen ergaben mindestens 10 beschädigte Autos.

Der Verdächtige befindet sich zur Befragung in Polizeigewahrsam, verweigert aber bisher die Zusammenarbeit. Es wird weiter geprüft, ob er Betäubungsmittel im Körper hat. Bei der Überprüfung des Hintergrunds wurde festgestellt, dass er vor zwei Jahren wegen Drogendelikten vorbestraft war. Ein Gerichtsverfahren gegen ihn ist im Gange.